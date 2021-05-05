موعد ماتش الاهلي والاتحاد السكندري اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

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عمر شويل - جدة يستضيف ستاد الإسكندرية مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 في الجولة العشرين من مباريات الدوري المصري الذي يشهد العديد من المباريات القوية في نفس الجولة تجمع فريق الزمالك متصر جدول الترتيب ضد فريق سموحة، ويلعب فريق بيراميدز صاحب المركز الثالث مع وادي دجلة، ويلغب إنبي مع غزل المحلة، بالإضافة إلى موعد ماتش الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مصر، حيث يأمل الشياطين الحمر في تكرار انتصارهم العريض ضد الفريق السكندري كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة، وانتهت بفوز رفاق موسيماني برباعية دون رد عن طريق حسين الشحات، محمد شريف، أكرم توفيق، ومحمود كهربا.

الأهلي يواجه غزل المحلة في مباراة قوية يأمل فيها رفاق موسيماني تحقيق الفوز والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد عن ذلك المسار في آخر مبارتين، حيث تعادل مع الجونة في الجولة قبل الماضية بهدف لكل فريق سجله طاهر محمد طاهر للأهلي قبل أن يتعادل محمد نجيب للجونة، ثم واصل الأهلي فقدان النقاط بتلقيه الخسارة في الجولة الماضية ضد فريق غزل المحلة بهدف دون رد، ليفقد خمس نقاط ويصل رصيده إلى 37 نقطة جمعها من خوض 17 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 11 مباراة، والتعادل في أربع مباريات، وخسر مبارتين.

الأهلي يستعيد لاعبه محمود متولي أخيرا بعد غياب دام ما يقارب عشر شهور بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في شهر أغطسطس الماضي ليغيب عن الفريق منذ ذلك الحين قبل أن ينضم لقائمة الشياطين الحمر للمرة الأولى، كما استعاد الفريق بعض من قوه الدفاعية الغائبة بعودة لاعبه المغربي بدر بانون، وأيمن أشرف بعد غياب في الللفترة الأخيرة باعي الإصابة، كما عاد محمود كهربا هو الآخر بعد غيابه عن مباراة المحلة الأخيرة، بينما يغيب والتر بواليا عن مباراة الاتحاد بداعي الإيقاف، ويتواصل غياب علي معلول، كريم نيدفيد، جونيور أجاي، سعد سمير، وحمدي فتحي.

جدول ترتيب الدوري المصري الآن

موعد ماتش الاهلي والاتحاد السكندري اليوم

8:30 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:30 توقيت مصر، وليبيا.

10:30 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الكويت، العراق، وقطر.

11:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد مجانا