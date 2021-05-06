نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس يوم كروي حافل بالمباريات الهامة الأهلي والزمالك نجوم المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوز ثم تعادل ثم خسارة ثم تعادل ثم خسارة أُخرى، الجميع في حالة من الدهشة هذا الموسم، ماذا يحدث بداخل القلعة الحمراء، بعد موسم ماضي قد قدمه أكثر من استثنائي، بطل الدوري بفارق عشرين نقطة عن أقرب منافسيه ثم بطلاًلأفريقيا على حساب الغريم التقليدي ثم بطلاً لكأس مصر، ثم برونزية كأس العالم للأندية، وفجأة قد تحول كل ذلك بين عشية وضحاها، للاعبين غير قادرين على الفوز على الأندية التي تصارع على الهبوط، أو صاعدة كأول مرة في الدوري المصري الممتاز، وأخرها كانت الخسارة من غزل المحلة بهدف مُقابل لاشئ، وقد أبدى الجميع حالة من الاستياء من المنحنى التنازلي الذي يهبط به الفريق، ثم جاءت إدارة كرة القدم بقيادة الكابتن سيد عبد الحفيظ، ليعلن رسمياً على توقيع عقوبات مالية على اللاعبين عقب الخسارة، ونتيجة لتصريحات تم تحريفها لتصريحات أُخرى تم إيقافه وتحويله للتحقيق.

يلتقي النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، في الدور الثاني مع نادي الاتحاد السكندري على ستاد الإسكندرية، يوم الخميس الموافق السادس من شهر مايو الجاري وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وقد أعلن الجنوب أفريقي قائمة النادي الأهلي لمواجهة نادي الاتحاد السكندري غداً، وقد شهدت عودة كل من محمود متولي بعد غياب عام وعودة بدر بنون.

تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري:- محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمى، وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمود وحيد في الدفاع، وناصر ماهر ومحمد قفشة وأليو ديانمج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا في خط الوسط، وكهربا ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وحسين الشحات وصلاح مُحسن ومروان مُحسن في خط الهجوم.

هذا وقد كانت آخر مباراة جمعت بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري انتهت بفوز الأهلي على الإتحاد السكندري برباعية نظيفة، ويقع النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

ويُعد غداً يوم رياضي مثير في الكرة المصرية، حيث يلتقي غداً المارد الأبيض مع نادي سموحة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويقع نادي الزمالك في المركز الأول برصيد 41 نقطة، ولكن حال القلعة البيضاء أيضاً يشهد تراجع في الأداء، وهذا يجعلنا نطرح سؤال هام، ياتُرى ماأسباب تراجع أداء قطبي الكرة المصرية والأفريقية والعربية بعد نهائي القرن؟