نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت 1 و2 و3 الناقلة لمباراة الأهلي وماتش الزمالك اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية المصرية الناقلة لأهم مباريات اليوم وأيضا أهم مباريات الاسبوع مجانا بالكامل بجودة عالية، وتقوم قناة اون تايم سبورت ببث مباراة الاهلي اليوم وأيضا مباراة الزمالك اليوم علي شاشاتها، كما تقوم بعرض جميع مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وهذا بالإضافة إلي العديد من البرامج الرياضية المصرية التي تهم عشاق الساحرة المستديرة بجميع انحاء الوطن العربي وشمال افريقيا، تابعونا للمعرف علي تردد on time Sports الجديد.

تردد قناة اون تايم سبورت

يمكنك استقبال تردد قناة اون سبورت الرياضية من خلال القمر الصناعي نايل سات، والجدير بالذكر أن قناة اون تايم سبورت on time Sports الرياضية تعتبر أحد أهم القنوات الرياضية المصرية التي تهتم بعرض العديد من المباريات الهامة بخلاف الدوري المصري الممتاز.

حيث تعرض العديد من البطولات الخاصة بإفريقيا والتي تشارك بها مصر، كما تقوم بعرض العديد من البرامج الرياضية المميزة التي تنال علي اعجاب العديد من المشاهدين والمشاهدات من كافة الفئات العمرية.

تردد اون تايم سبورت 1

القمر الصناعي نايل سات تردد اون تايم سبورت 1 12654 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات تردد قناة اون تايم سبورت 2 10853 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد on time Sports 3

القمر الصناعي نايل سات تردد on time Sports 3 12303 الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ 3/4

مباراة الاهلي اليوم

تقوم قناة اون تايم سبورت ببث مباراة الاهلي اليوم علي شاشاتها المجانية، حيث يحل الأهلي المصري ضيفا ثقيلا علي خصمه علي استاد الاسكندرية، وذلك ضمن منافسات ومباريات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وسنوافيكم بتفاصيل موعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم

الساعة 7:30 م بتوقيت غرينيتش

الساعة 8:30 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

الساعة 9:30 م بتوقيت مصر والسودان

الساعة 10:30 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

11:30 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

مباراة الزمالك اليوم

تقوم قناة اون تايم سبورت الرياضية ببث مباراة الزمالك اليوم علي شاشاتها، والجدير بالذكر أن مباراة الاهلي اليوم وأيضا مباراة الزمالك اليوم يقامون في ذات الوقت، وتقوم قناة اون تايم سبورت بعرض بث حي للمباراة المرتقبة بشكل مجاني بالكامل علي قمر نايت سات الصناعي.

تابعونا للمزيد حول أهم مباريات اليوم وأيضا أهم مباريات الاسبوع في كافة الدوريات العربية والاوروبية والافريقية، مثل الدوري المصري الممتاز وأيضا الدوري السعودي ودوري نجوم قطر وأهم مباريات الدوري الجزائري وكافة مباريات الدوري الانجليزي والفرنسي والاسباني.