نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يؤجل حلم ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رأى ريال مدريد حلمه برفع كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة، وهو رقم قياسي، تم تأجيله يوم الأربعاء لمدة عام آخر على الأقل حيث تغلب تشيلسي على بلانكوس 2-0 في مباراة إياب نصف النهائي ليفوز 4-1 في مجموع المباراتين، وسيعود تشيلسي للنهائي للمرة الأولى منذ فوزه الدراماتيكي بركلات الترجيح على بايرن ميونيخ في 2012، ولكن بالنسبة لمدرب البلوز توماس توخيل، ستكون مباراة 29 مايو في اسطنبول هي المباراة النهائية الثانية له في أقل من 12 شهرًا، حيث كان الألماني مسؤولاً عن تشكيلة باريس سان جيرمان التي خسرت نهائي 2020 أمام بايرن ميونيخ، وسيواجه تشيلسي مانشستر سيتي في المباراة النهائية الثانية لدوري أبطال أوروبا بالكامل في السنوات الثلاث الماضية.

تفاصيل مباراة ريال مدريد وتشيلسي الشوط الاول

بعد مباراة الذهاب 1-1 في مدريد، أخذ الفريقان الملعب في ستامفورد بريدج بلندن باستراتيجيات متعارضة تمامًا، “حيازة طويلة!”، كابتن ريال مدريد سيرجيو راموس حث زملائه، في حين اختار أصحاب الأرض الضغط العالي، والتمريرات العميقة فوق القمة، والتحرك المستمر، سيطر البلانكوس، الذي كان سينتهي الليلة بحيازة 68 في المائة، في البداية وخلق الفرصة الأولى، تسديدة من توني كروس في الدقيقة العاشرة التي لم تزعج حارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي، بعدها محاولة خادعة من قبل أنطونيو روديجر في الطرف الآخر بعد دقيقتين شكلت تحديا أكبر لريال مدريد ولحارسها تيبو كورتوا، وتغلب تيمو فيرنر على كورتوا من مسافة قريبة في الدقيقة 18 لكن تسلل واضح جدا للحكم، كريم بنزيمة أكثر هدافي فريق بلانكوس موثوقية، اختبر ميندي بتسديدة منخفضة في الدقيقة 26، بعد دقيقتين وضع لاعب وسط تشيلسي نجولو كانتي فرصة رائعة لكاي هافرتز، الذي ارتطمت تسديدته بالعارضة، لكن فيرنر وبرأسية حكمة ضرب الكرة المرتدة ليمنح أصحاب الأرض التقدم 1-0 في مباراة الليلة و3-1 بشكل عام.

تشيلسي يضيع العديد من الفرص السانحة للتسجيل في شوط المباراة الثاني

في الدقيقة 35 قام ميندي بإبعاد هدف محقق لبنزيمة لترتفع الكرة فوق العارضة، بدا هافرتز جاهزًا لتسجيل المزيد من الاهداف بمحاولة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني ولكن كرته ارتطمت بالعارضة مرة أخرى قبل أن يسدد زملاؤه تياجو سيلفا وماسون ماونت لكن كورتوا كان بالمرصاد، وأحبط حار الريال محاولة من هافرتز قبل مرور ساعة من المباراة، وحرم ميندي لاعب تشيلسي السابق إيدن هازارد في الدقيقة 64 من تسجيل هدف التعادل للريال، ساعد فيدي فالفيردي كورتوا باخراج كرة كانتي المحققة للتسجيل بعد بضع دقائق، كافح البلانكوس لممارسة ضغط حقيقي على ميندي ومع تبقي خمس دقائق على نهاية المباراة، وفي الدقيقة 85 نجح ماونت في تحقيق الفوز بتسجيله الهدف الثاني لتنتهي المبارة بفوز تشيلسي على الريال بنتيجة 2-0 ويتاهل لنهائي دوري ابطال اوروبا.