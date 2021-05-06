نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي دوري أبطال أوروبا 2021: متى وأين سيكون؟ تذاكر تشيلسي ضد مانشستر سيتي، التاريخ، وقت الانطلاق، المكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، سيواجه مانشستر سيتي تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بعد أن تغلب غريمه في الدوري الإنجليزي الممتاز على باريس سان جيرمان وريال مدريد على التوالي في نصف النهائي، وتألق مان سيتي في مباراة الإياب من نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء. مع سعي الفريقين لتحقيق أول فوز لهما على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، توجه سيتي إلى مباراة الإياب 2-1 – وحقق هدفان من رياض محرز الفوز 2-0 في الليلة ، و 4-1 في مجموع المباراتين ، ليحجزوا مكانهم. الاخير، في يوم الأربعاء انضم تشيلسي إلى السيتي ليخوض نهائيًا إنجليزيًا بالكامل حيث حقق هدفان من تيمو فيرنر وماسون ماونت الفوز 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج الليلة، والفوز 3-1 في مجموع المباراتين، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول نهائي دوري أبطال أوروبا

ما هو موعد ومكان و وقت انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا 2021؟

يقام دوري أبطال أوروبا 2020/21 يوم السبت 29 مايو 2021، لم يتم تأكيد التوقيت الدقيق للمباراة بعد، ولكن كما هو الحال مع غالبية المباريات الرئيسية في دوري أبطال أوروبا، فمن المحتمل أن تبدأ المباراة في الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش، وستقام المباراة على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول بتركيا، وافتتح الملعب في يوليو 2002، وتبلغ سعته 76761، لم يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قيودًا على عدد التذاكر التي يمكن بيعها للعبة، مما يعني أن المسؤولين الأتراك سيتخذون القرار بشأن عدد المشجعين الذين يمكنهم الحضور.

حظور الجماهير في المباراة النهائية

يمكن لمشجعي تشيلسي ومانشستر سيتي من الناحية النظرية حضور المباراة النهائية نظرًا لأن حظر حكومة المملكة المتحدة على السفر الدولي غير الضروري ينتهي في 17 مايو، ومع ذلك فإن الكلمة الأخيرة بشأن من يمكنه حضور الألعاب ستعود إلى المسؤولين الأتراك، يذكر أن اليابان تمنع الجماهير الأجانب من دخول اليابان لحضور الألعاب الأولمبية الصيفية، ويمكن لتركيا أن تختار موقفًا مشابهًا لا سيما بالنظر إلى أن حالات فايروس كورونا لا تزال مرتفعة في البلاد.