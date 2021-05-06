موعد مباراة الأهلي والتعاون والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة يستضيف ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة التعاون ضد الأهلي يوم الخميس الموافق 7 مايو 2021 في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين في دوري الأمر محمد بن سلمان السعودي، حيث تعود منافسات البطولة التي شهدت فترة توقف بسبب إقامة مباريات دوري أبطال آسيا مؤخرا، وهي البطولة التي لم يتمكن فريق أهلي جدة من مواصلة مشواره بها بعدما اكتفى بالتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بفارق نقطتين عن فريق استقلال طهران الذي تواجد في صدارة الترتيب ليتأهل عن المجموعة، بينما تعادل الأهلي في آخر مبارياته في البطولة ضد الدحيل بهدف لكل فريق أطاح بهما من البطولة، وسينطلق موعد مباراة الأهلي والتعاون في العاشرة إلا عشر دقائق مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي ضد التعاون في مباراة قوية يأمل فيها رفاق السومة تناسي الخروج الأخير من بطولة دوري أبطال آسيا، والتركيز في مبارياته الخمس المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتبقى الأمل الوحيد للفريق هذا الموسم في التواجد في مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، بعدما ودع أيضا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام فريق العين بهدفين دون رد، بالإضافة لتراجعه كثيرا في جدول ترتيب الدوري حاليا، لذا فيأمل في إنهاء المسابقة في المربع الذهبي ليضمن المشاركة الأسيوية الموسم المقبل منتشيا بتحسن النتائج مع مدربه الجديد ريجيكامب رغم عدم التأهل في آسيا، ولكن يبقى عودة الفريق للعروض القوية وتحقيق الانتصارات بعد غياب طويل هو ما يتسلب به جماهير الملكي حاليا.

التعاون يأمل في مواصلة التفوق ضد الأهلي ، وتكرار انتصاره العريض الذي حققه أمامه في مباراة الذهاب بالدوري هذا الموسم على ملعب الجوهرة المشعة بالجولة الحادية عشر، حين تغلب بثلاثية دون رد سجلها كلا من عبد الله الجوعي، عبدولاي ساني، وتاوامبا، ويأمل الفريق في استعادة الانتصارات من جديد بعد أن تلىق الخسارة في آخر مبارياته بالدوري على ملعبه ضد الفتح بأربعة أهداف مقابل ثلاث سجلها كلا من كاكو، تاوامبا، ومروان سعد “هدف عكسي” ليخسر ثلاث نقاط هامة.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

موعد مباراة الأهلي والتعاون اليوم

8:50 توقيت مصر، وليبيا.

9:50 توقيت مكة المكرمة، وسورية، والبحرين.

10:50 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد التعاون