نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة والتعاون القادمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة والتشكيل المربع هدف الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة أهلي جدة والتعاون القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدأ عشاق الفريقين البحث عن الموعد والتشكيل وكافة تفاصيل المباراة، تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وتنقل على قناة السعودية الرياضية الثانية، المباراة ضمن مباريات الأسبوع أل 26 وفي نفس التوقيت تلعب مباراة القمة بين الهلال والشباب، والتي ستكون محل أهتمام كبير، يسعى الراقي للفوز وتعويض جماهيره الخروج من دوري أبطال أسيا، فالفريق قبل هذا اللقاء يحتل المركز التاسع برصيد 35 نقطة جمعها من خوض 25 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 5 وهزم في 10 سجل لاعبوه 38 هدف وسكنت شباكه 44 هدف، ويأمل في أهناء الموسم في المربع الذهبي للعب بالبطولات الأسيوية العام القادم، وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريق.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام التعاون اليوم

حراسة المرمى ” محمد العويس”.

خط الدفاع ” محمد أل فتيل، عبد الباسط هندي، معتز هوساوي، عبد الله حسون “.

خط الوسط ” عبد الرحمن غريب، نوح الموسى، ألفيش ساريتش، إدريس فتوحي، المقهوي”.

خط الهجوم “عمر السومة”.

أما الفريق صاحب الملعب اليوم فريق التعاون فهو يحتل المركز الرابع ويأمل في إنهاء الموسم في المربع الذهبي كي يشارك في البطولات الأسيوية العام القادم الفريق رصيده قبل المباراة 41 نقطة من لعب 26 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 7 مباريات سجل مهاجموه 36 هدف وسكنت شباكه 44 هدف وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريق أمام الأهلي.

التشكيل المتوقع للتعاون أمام الأهلي اليوم

حراسة المرمى ” كاسيو أنجوس”.

خط الدفاع ” عسيري، الزبيدي، سانتوس، محمد ذايد”.

حط الوسط ” النابت، بوسبعان، كاكو، أميسي، الجوعي”.

خط الهجوم ” تاوامبا”.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 26 11 8 7 4 24:36 12 41 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

موعد مباراة أهلي جدة و التعاون والقناة الناقلة