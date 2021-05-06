حصد لقب دوري رمضان .. الأهلي يفوز على اليرموك
أحرز فريق أهلي صنعاء لقب دوري الأهلي الرمضاني لكرة القدم لفئة الناشئين والذي نظمه النادي بمشاركة ثمان فرق تم توزيعها على مجموعتين.
جاء إحراز الأهلي لقب الدوري، عقب فوزه على ضيفه اليرموك بهدف نظيف في اللقاء النهائي الذي جمعهما اليوم على ملعب النادي الأهلي.
ويدين الأهلي الذي يقوده المدرب المخضرم عبد الله العماد، بالفضل في هذا الفوز لنجمه أيهم راغب الذي سجل الهدف الوحيد، إثر رأسية محكمة تجاوزت خط المرمى.
قاد المباراة تحكيميا شريف الدنيني ساحة وساعده فارس الإبي ونصر الأسدي.
وفي السياق يختتم النادي الأهلي بصنعاء غدا الجمعة منافسات النسخة الـ 37، بإقامة المباراة النهائية التي تجمع الأمازون مع الصيفي، في مباراة يطمح الفريقان للتويج باللقب.
(سبأ)
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