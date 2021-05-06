نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الأسبوع 27 الفاصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتعلت المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي بين الثلاثي الهلال والشباب والاتحاد، حيث يتصدر الهلال قمة الترتيب برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، يليه فريق الشباب فى المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، يليهم الاتحاد برصيد 46 نقطة من 26 مباراة، وباق على نهاية المسابقة 4 أسابيع فقط، حيث ينطلق الأسبوع السابع والعشرون يوم الجمعة 14 مايو 2021 ويأمل كل فريق فى تحقيق الفوز سواء فرق المقدمة أو فرق المؤخرة للابتعاد عن شبح الهبوط، ونستعرض فى التقرير التالي مواعيد مباريات الأسبوع 27 من الدوري السعودي وجدول ترتيب الفرق قبل مواجهات هذه الجولة. مواعيد مباريات الأسبوع 27 من الدوري السعودي يوم الجمعة 14-5-2021 مباراة الاتفاق مع الهلال الساعة 5:50 مساءً.

يوم الجمعة 14-5-2021 مباراة الفيصلي مع أبها الساعة 6:15 مساءً.

يوم الجمعة 14-5-2021 مباراة العين مع النصر الساعة 6:20 مساءً.

يوم الجمعة 14-5-2021 مباراة الهلال مع الباطن الساعة 8:00 مساءً.

يوم الجمعة 14-5-2021 مباراة الأهلي مع القادسية الساعة 8:00 مساءً.

يوم السبت 15-5-2021 مباراة الفتح مع الوحدة الساعة 5:55 مساءً.

يوم السبت 15-5-2021 مباراة الرائد مع التعاون الساعة 6:20 مساءً.

يوم السبت 15-5-2021 مباراة ضمك مع الاتحاد الساعة 8:00 مساءً. جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الأسبوع 27 الفاصل الهلال الأول برصيد 48 نقطة. الشباب الثاني برصيد 48 نقطة. الاتحاد الثالث برصيد 46 نقطة. التعاون الرابع برصيد 41 نقطة. النصر الخامس برصيد 39 نقطة. الاتفاق السادس برصيد 38 نقطة. الفتح السابع برصيد 38 نقطة. الرائد التاسع برصيد 35 نقطة. الأهلي التاسع برصيد 35 نقطة. القادسية العاشر برصيد 34 نقطة. أبها الحادي عشر برصيد 34 نقطة. الفيصلي الثاني عشر برصيد 33 نقطة. الباطن الثالث عشر برصيد 29 نقطة. ضمك الرابع عشر برصيد 28 نقطة. الوحدة الخامس عشر برصيد 27 نقطة. العين السادس عشر برصيد 20 نقطة. جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الأسبوع 27 # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 26 11 8 7 4 24:36 12 41 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

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