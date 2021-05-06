نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب الكامب نو معقل البلوغرانا مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم السبت الموافق 8 مايو 2021 في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الأسباني، حيث تشتد المنافسة على لقب الليغا قبل أربع جولات من نهاية المنافسة بين رفاق سيموني متصدري جدول الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة، وريال مدريد الذي يلاقي إشبيلية المتواجد في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الميرنجي والبلوغرانا في نفس الجولة، حيث ستسهم مباريات هذه الجولة في تحديد شكل النافسة على اللقب هذا الموسم بشكل كبير، وتأمل الفرق الأربعة في الخروج بأفضل النتائج وتحقيق الفوز للاقتراب من تحقيق البطولة، وسينطلق موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الخامسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في مباراة قوية يأمل فيها الفريق الكتالوني تحقيق فوز سيهديه صدارة الترتيب في ظل فارق النقطتين مع الروخيبلانكوس، ولكن مهمة رفاق كومان لن تكون سهلة بالمرة ضد أتلتيكو الذي تمكن من تحقيق الفوز ضد البلوغرانا ذهابا في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتربوليتانو في الجولة الاشرة، وانتهت بانتصار أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله كاراسكو، ويسعى البلوغرانا للعودة للتفوق ضد رفاق سيموني بعد أن تلقى خسارتين ضد أتلتيكو في المباريات الثلاث الأخيرة التي جمعتهما في كافة البطولات، والتي شهدت تعادل آخر بينهما، بينما الانتصار الأخير للفريق الكتالوني أمام رفاق لاعبهم السابق سواريز كان في مباراة الإياب بينهما في الليغا موسم 2019-2020، حين فاز البارسا بهدف دون رد عن طريق ليونيل ميسي.

أتلتيكو مدريد يأمل في تحقيق فوز لن يكون سهلا بالمرة ضد البلوغرانا من أجل الحفاظ على الصدارة التي تمكن من الإبقاء عليها بصعوبة في آخر مبارياته التي خرج فيها لمواجهة إلتشي، وحقق انتصار بشق الأنفس بهدف دون رد سجله لورنتي لفريقه الذي تم احتساب عليه ركلة جزاء في الدقيقة 91 من المباراة أضاعها فيديل شافيز ليقتنص الروخيبلانكوس نقاط المباراة ويحافظ على صدارته.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

2:15 توقيت غرينتش.

3:15 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

4:15 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

5:15 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، الأردن، قطر، تركيا، سورية، الكويت، والبحرين.

6:15 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد مجانا