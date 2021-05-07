نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي القادمة السبت والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يلتقي المان سيتي وتشيلسي يوم السبت القادم الموافق 8 مايو، على استاد الاتحاد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل المان سيتي بقيادة المدير الفني الداهية جوارديولا اللقاء بنية الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاثة، كما فعل في مباراة الذهاب فقد فاز المان سيتي على تشيلسي في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد، يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، برصيد 80 نقطة من 34 مباراة فاز في 25 مباراة وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات، ويسعى جوارديولا في حسم اللقاء مبكراً، وكذلك حسم لقب البريميرليج والاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سوف يكون أمام نفس النادي تشيلسي، مما يعني أن المباراة القادمة بمثابة بروفة لمباراة النهائي القادمة، وهذا ما سيجعل المباراة قمة في الإثارة والندية والقوة من قبل الفريقين.

وفي المقابل يسعى تشيلسي للفوز بالمباراة، وإرسال رسالة تحذيرية للمان سيتي مفادها أن نهائي دوري الأبطال لن يكون سهل، ويرغب البلوز في الحصول على نقاط المباراة، والاستمرار في المربع الذهبي حتى يتمكن من اللعب في دوري الأبطال النسخة القادمة، ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 61 نقطة، جمعها من 34 مباراة فاز في 17 مباراة وتعادل في 10 وخسر 7 مباريات.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تقام المباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في كل مكان، يوم السبت القادم الموافق 8 مايو 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

16:30:- الرابعة ونصف بتوقيت جرينتش.

17:30:- الخامسة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:30:- السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

19:30:- السابعة ونصف بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وفلسطين والأردن والبحرين والكويت وقطر.

20:30:- الثامنة ونصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 34 25 5 4 4 24:71 47 80 2 مانشستر يونايتد 33 19 10 4 5 35:64 29 67 3 ليستر سيتي 34 19 6 9 4 39:61 22 63 4 تشيلسي 34 17 10 7 4 31:53 22 61 5 وست هام يونايتد 34 17 7 10 4 44:55 11 58 6 توتنهام هوتسبير 34 16 8 10 4 38:60 22 56 7 ليفربول 33 15 9 9 5 39:55 16 54 8 إيفرتون 33 15 7 11 5 42:45 3 52 9 آرسنال 34 14 7 13 4 37:46 9 49 10 أستون فيلا 33 14 6 13 5 38:48 10 48 11 ليدز يونايتد 34 14 5 15 4 52:50 -2 47 12 وولفرهامبتون 34 11 9 14 4 46:33 -13 42 13 كريستال بالاس 33 10 8 15 5 56:34 -22 38 14 برايتون 34 8 13 13 4 39:35 -4 37 15 ساوثهامتون 33 10 7 16 5 59:41 -18 37 16 بيرنلي 34 9 9 16 4 47:31 -16 36 17 نيوكاسل يونايتد 34 9 9 16 4 56:36 -20 36 18 فولهام 34 5 12 17 4 45:25 -20 27 19 وست بروميتش ألبيون 34 5 11 18 4 65:31 -34 26 20 شيفيلد يونايتد 34 5 2 27 4 60:18 -42 17

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، فهي تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وسوف تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بطاقة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي