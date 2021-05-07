انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومان سيتي 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - موعد نهائي دوري أبطال أوروبا. ينتظر محبي وعشاق كرة القدم، بجميع بقاع العالم، المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، تلك التي ستحدد الفائز بلقب البطولة لهذا العام 2021، ولا يخفى على أحد، أن هذه البطولة هي الأقرب لمحبي، ومتابعي كرة القدم، وذلك لأنها تضم كل عام، أقوى الفرق على مستوى أوروبا، مما يضمن مستوى عالي من المهارة، والإثارة; ويعد نهائي هذا العام استثنائيا، وذلك ليس فقط لأن فرقتان انجليزيتان ستتنافسان في النهائي (نادي تشيلسي، ونادي المانشيستر سيتي)، ولكن بسبب ما تردد أيضا حول تمرد عدد من الأندية الأوروبية الشهيرة، على البطولة، ومحاولتهم إنشاء بطولة جديدة خاصة بهم، بدءا من الموسم الجديد. فأليكم التفاصيل.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا:

لقد تحددت موعد المباراة النهائية للبطولة، تلك التي ستلعب بين ناديي تشيلسي، ومانشيستر سيتي، وذلك بعد انتصار تشيلسي الانجليزي على ريال مدريد، وكذلك فوز مانشيستر سيتي على باريس سان جيرمان، لتكون بذلك المباراة النهائية، بين فرقتين كبيرتين من فرق الدوري الانجليزي، وستقام المباراة في أل 29 من شهر مايو لهذا العام، في التاسعة مساء (بتوقيت مصر)، على ملعب أتاتورك التركي، جدير بالذكر، أنه سبق وتوج نادي ليفربول الإنجليزي بلقبه ال5 في 2005، بعد الفوز على ميلان الإيطالي بالبلانتيات، حيث استطاع ليفربول وبطريقة مثيرة، العودة للمباراة، بعد تأخره بثلاثية نظيفة، ليدرك التعادل، ومن ثمة يحقق الفوز بركلات الترجيح.

تمرد الأندية على دوري أبطال أوروبا:

شهدت الساحة الرياضية منذ ما يقرب الشهر، تمرد بعد الأندية الأوروبية الكبيرة: كريال مدريد، وليفربول، وبرشلونة، ومانشستر يونايتد، وأرسنال، وتشلسي، وإنتر ميلان، ويوفنتوس وأي سي ميلان، وغيرها، ضد دوري أبطال أوروبا، وكان نادي ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، هو من تزعم تلك الحركة التمردية، حيث أقترح أن تتشارك تلك الأندية، وتقيم بطولة جديدة خاصة بها، واسماها السوبر الأوروبي الجديد، وقد جاءت تلك الحركة، بسبب ما رأته تلك الأندية ظلما لها، حول الدخل المحدد الذي تمنحه بطولة دوري أبطال أوروبا لها; أما من جهتها، فقد أكدت ويفا رفضها القاطع لذلك، كما أكدت أن عقوبات عديدة ستكون بانتظار الأندية التي ستشارك في تلك البطولة، والتي لم يعلن عن أي تفاصيل، أو مواعيد خاصة بها. فهل سيستمر التمرد؟