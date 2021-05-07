نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون القادمة السبت والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون، يبحث عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، عن المتعة والإثارة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف استاد آنفيلد مباراة ليفربول محمد صلاح ورفاقه أمام ساوثهامتون، وذلك لحساب الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، يدخل الليفر اللقاء برغبة قوية في الفوز بالمباراة، والحصول على نقاط المباراة الثلاث، لتعديل وضعه بجدول المسابقة، ويحتل الليفر المركز السابع برصيد 54 نقطة، جمعها من 33 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل في 9 وخسر 9 مباريات، ويرغب يورجن كلوب المدير الفني لليفر في خروج الفريق من دوامة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، حيث خرج الليفر من دوري أبطال أوروبا وبعيد عن المنافسة على المراكز الأربع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المقابل يدخل ساوثهامتون اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، كما فعلها في مباراة الذهاب، فقد فاز على الليفر في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ويحتل المركز 15 برصيد 37 نقطة من 33 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 وخسر 16 مباراة.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون

من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت القادم 8 مايو، ويستضيف أحداث اللقاء استاد آنفيلد، وسوف تلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، العاشرة وربع بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت وقطر وفلسطين والأردن والبحرين واليمن، والحادية عشر وربع بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 34 25 5 4 4 24:71 47 80 2 مانشستر يونايتد 33 19 10 4 5 35:64 29 67 3 ليستر سيتي 34 19 6 9 4 39:61 22 63 4 تشيلسي 34 17 10 7 4 31:53 22 61 5 وست هام يونايتد 34 17 7 10 4 44:55 11 58 6 توتنهام هوتسبير 34 16 8 10 4 38:60 22 56 7 ليفربول 33 15 9 9 5 39:55 16 54 8 إيفرتون 33 15 7 11 5 42:45 3 52 9 آرسنال 34 14 7 13 4 37:46 9 49 10 أستون فيلا 33 14 6 13 5 38:48 10 48 11 ليدز يونايتد 34 14 5 15 4 52:50 -2 47 12 وولفرهامبتون 34 11 9 14 4 46:33 -13 42 13 كريستال بالاس 33 10 8 15 5 56:34 -22 38 14 برايتون 34 8 13 13 4 39:35 -4 37 15 ساوثهامتون 33 10 7 16 5 59:41 -18 37 16 بيرنلي 34 9 9 16 4 47:31 -16 36 17 نيوكاسل يونايتد 34 9 9 16 4 56:36 -20 36 18 فولهام 34 5 12 17 4 45:25 -20 27 19 وست بروميتش ألبيون 34 5 11 18 4 65:31 -34 26 20 شيفيلد يونايتد 34 5 2 27 4 60:18 -42 17

القنوات الناقلة

تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس القطرية، لأنها تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في دول شمال أفريقيا والوطن العربي، لذلك سوف تنقل هذه المباراة على قناة beIN Sports hd 1 English، ولم يحدد معلق المباراة بعد من قبل إدارة القناة.

بطاقة مباراة ليفربول وساوثهامتون