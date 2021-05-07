نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport الناقلة لمباراة الهلال وماتش الاهلي أهم مباريات اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم تردد قناة السعودية الرياضية الجديد الناقلة لأهم مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين الدرجة الاولي، وتقوم قناة الرياضية السعودية بنقل العديد من المباريات التي تهم عشاق الساحرة المستديرة في السعودية والخليج العربي، ومن ضمن أهم مباريات الاسبوع هي مباراة الهلال ضد الشباب علي تردد قناة السعودية الرياضية الاولي وأيضا مباراة الأهلي ضد التعاون علي تردد الرياضية السعودية الثانية، تابعونا للمزيد حول القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي.
تردد قناة السعودية الرياضية
يمكنكم مشاهدة مباريات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال تنزيل تردد القنوات الرياضية السعودية المجانية، والتي تقوم ببث كافة مباريات الدوري السعودي.
وهذا بالإضافة إلي عرض العديد من البرامج الرياضية التي تهم عشاق الساحرة المستديرة، وهذا بتقديم أفضل المحللين الرياضيين ومقدمي البرامج الرياضية الابرز في الوطن العربي.
مباراة الاهلي ضد التعاون
تبدأ اليوم الجمعة الموافق 7 مايو 2021 مباراة الاهلي ضد التعاون ضمن منافسات ومباريات الجولة 26 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان، والتي تعتبر حد أهم مباريات اليوم التي يترقبها عشاق كرة القدم العربية في كافة انحاء الوطن العربي وشمال افريقيا.
والجدير بالذكر أن القناة السعودية الرياضية قد أعلنت أن مباراة الاهلي والتعاون اليوم سيتم بثها من خلال قناة الرياضية السعودية الثانية، وذلك بتعليق عبدالله الحربي.
موعد مباراة الاهلي اليوم
- 7:50 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب
- 8:50 م بتوقيت القاهرة والسودان
- 9:50 م بتوقيت المملكة العربية السعودية
- 10:50 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
مباراة الهلال ضد الشباب
تبدأ اليوم الجمعة الموافق 7 مايو 2021 مباراة الهلال ضد الشباب ضمن منافسات ومباريات الاسبوع 26 من عمر الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021، وقد قامت مجموعة القنوات الرياضية السعودية المجانية بالإعلان رسميا أن مباراة الهلال اليوم تبدأ من خلال شاشات القناة الرياضة السعودية الاولي، وهذا بتعليق فهد العتيبي.
موعد مباراة الهلال اليوم
- 7:50 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب
- 8:50 م بتوقيت القاهرة والسودان
- 9:50 م بتوقيت المملكة العربية السعودية
- 10:50 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
تردد القناة الرياضية السعودية 1
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد قناة السعودية الرياضية 1
|12284
|الاستقطاب
|افقي
|تصحيح الخطأ
|5/6
تردد القناة الرياضية السعودية 2
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد قناة السعودية الرياضية 2
|12149
|الاستقطاب
|افقي
|تصحيح الخطأ
|3/4
تردد السعودية الرياضية
نايل سات 12149 أفقي H 27500 SD نايل سات 12284 عمودي V 27500 HD نايل سات 12015 عمودي V 27500 SD
تابعونا للمزيد حول أهم مباريات اليوم وأيضا تفاصيل أهم مباريات الاسبوع ولا ننسي جدول ترتيب الدوري السعودي وأهم ترددات القنوات الناقلة لمباريات اليوم عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
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