نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات السعودية الرياضية KSA Sports الجديد 2021 الناقلة لمباراة الهلال اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تردد قناة السعودية الرياضية الجديد على النايل سات 2021، وتقوم القناة بنقل مباريات الدوري السعودي الممتاز 2021، وفي هذا المقال متابعينا الأعزاء في موقعكم المتميز ثقفني، سنقوم بتعريفكم على تردد القنوات الجديد على القمر الصناعي نايل سات، تابع معنا.

تردد قنوات السعودية سبورت KSA Sports

ويريد الكثير من عشاق متابعة الكرة السعودية كالدوري السعودي الممتاز، يمكنك تركيب تردد قنوات السعودية الرياضية على الريسيفر في القمر الصناعي نايل سات، تابع لتتعرف على تردد القناة.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport 1

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport 2

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة KSA Sports +1

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد KSA Sports1 HD

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي أو V.

تردد KSA Sports 3

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي أو عمودي أو V.

تردد KSA Sports 2 HD

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي أو عمودي أو V.

طريقة تركيب الترددات على الريسيفر

ويمكنك تركيب تردد أي قناة من القنوات أعلاه عن طريق اتباع الخطوات التالية بحرص، تابع معنا عزيزي المتابع:

قم بالذهاب إلى الإعدادات عن طريق زر الإعدادات في الريموت Settings.

من قائمة الإعدادات اختر “تركيب”.

قم بإدخال كلمة السر الخاصة بالريسفير وهي على معظم الريسيفرات 0000.

في قائمة الأقمار الصناعية اختر القمر الصناعة نايل سات Nile sat.

في قائمة الترددات اضغط على زر الإضافة ذو اللون الموضح أمامك في الشاشة.

قم بإدخال التردد ومعدل الترميز والاستقطاب ثم اضغط على بحث.

وهكذا تكون قد تعلمت طريقة إضافة تردد أي قناة على الريسيفر الخاص بك، وهذه الطريقة تعمل مع معظم الريسيفرات بإذن الله.

وتذيع قنوات السعودية الرياضية مباريات الدوري السعودي، وكأس الملك، وتذيع أيضا تشكيلة من الرياضات التي تتميز بها المملكة، كسباقات الخيول والنوق.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 26 11 8 7 4 24:36 12 41 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

هذا كان مقالنا عن ترددات قنوات السعودية الرياضية الجديد على النايل سات، نتمنى أن يكون قد حاز على إعجابكم، إذا كنت تريد أن تتعرف على تردد قناة بين سبورت 4 bein sports ، دمتم في أمان الله.

أهم مباريات اليوم

يمكنكم مشاهدة أهم مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والمعروف باسم كأس دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك من خلال تنزيل تردد القناة السعودية الرياضية مجانا علي قمر نايل سات الصناعي، والجدير بالذكر أن القناة تتوافر بجودة متوسطة وجودة فائقة، وتقوم ببث مباراة الهلال اليوم وهذا بالإضافة إلي مباراة الاهلي السعودي اليوم، وتبدأ كلا المبارتين في تمام الساعة 9:50 م بتوقيت المملكة العربية السعودية.