نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي دوري الأبطال 2021 والقنوات الناقلة وأشهر ديربيات نهائي Champions League في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العالم بأسره مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ، كما يترقب العشاق والأنصار موعد نهائي دوري الأبطال ، والذي يشهد قمة إنجليزية خالصة بين عملاقي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وتشيلسي ، وذلك بعد أن حقق تشيلسي المفاجأة أول أمس وقام بإقصاء فريق ريال مدريد الإسباني من دور نصف النهائي، يأتي هذا بعد أن نجح نادي مانشستر سيتي في الإطاحة بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف البطولة العام الماضي من دور نصف النهائي أيضًا، يوم الثلاثاء الماضي.

مسيرة تشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021

بدأ فريق تشيلسي الإنجليزي مسيرته في الـ تشامبيونز ليج من مرحلة المجموعات والتي عبرها بنجاح حيث ضمت مجموعة البلوز فرق إشبيلية الإسباني و كراسنودار الروسي و رين الفرنسي ، ثم صعد لدور الـ 16 ليلاقي فريق أتليتكو مدريد الإسباني وفاز تشيلسي في مباراة الذهاب بنتيجة 1/0 ، كما حقق الفوز أيضًا في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.

ثم بعد ذلك صعد إلى دور ربع النهائي واصطدم بـ فريق بورتو البرتغالي ، وحقق فريق العاصمة الإنجليزية الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2/0، وانتهت مباراة الإياب بتحقيق نادي بورتو الفوز على فريق تشيلسي بنتيجة 1/0، وأصبح مجموع المباراتين 2/1 لصالح تشيلسي.

ثم تأهل فريق المدرب الألماني توماس توخيل إلى دور نصف نهائي الـ تشامبيونزليج ليصطدم بالعملاق الإسباني ريال مدريد ، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1/1، وفي مباراة الإياب حقق النادي اللندني الفوز على فريق ريال مدريد في مفاجأة من مفاجئات بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 بنتيجة 2/0.

ليتأهل نادي تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب سنوات في مباراة ستجمع بينه وبين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في واحدة من مباريات القمة الإنجليزية.

مسيرة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال اوروبا 2021

استطاع نادي مانشستر سيتي عبور مرحلة المجموعات بعد أن تصدر المجموعة التي جمعت فرق مانشستر سيتي الإنجليزي و بورتو البرتغالي و أوليمبياكوس اليوناني و مارسيليا الفرنسي ، ثم صعد على رأس مجموعته إلى دور ثمن النهائي ليواجه فريق بوروسيا مونسنغلادباخ الألماني وانتهت جولة الذهاب بنتيجة 2/0 لصالح مانشستر سيتي، كما انتهت مباراة العودة بثنائية نظيفة أيضًا لصالح مانشستر سيتي.

ثم تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور ربع النهائي وواجه فريقًا ألمانيًا آخر هو بوروسيا دورتموند وحسم السيتي مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 ، كما انتهت مواجهة الإياب بالنتيجة ذاتها لصالح السيتيزن.

ومن ربع النهائي إلى المرحب الذهبي، والذي واجه فيه فريق مدينة مانشستر الإنجليزية العملاق الفرنسي فريق باريس سان جيرمان (والذي أطاح بحامل اللقب بايرن ميونخ الألماني وثأر من خسارته في نهائي النسخة الأخيرة من دوري الأبطال)، وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 لصالح فريق مانشستر سيتي، كما انتهت مباراة الإياب بثنائية بيضاء للفريق الإنجليزي، ليضرب موعد نهائي دوري الأبطال ويلاقي منافسه ومواطنه فريق تشيلسي الإنجليزي، وهي بالمناسبة المرة الأولى التي يبلغ فيها المان سيتي هذا الدور.

ديربي نهائي دوري الأبطال

شهد دوري أبطال أوروبا العديد من المباريات الساخنة التي جمعت بين فريقين من نفس الدولة وكانت تتميز تلك المباريات بالإثارة والمتعة.

ففي نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 – 2000 جمعت المباراة بين فريق ريال مدريد الإسباني وفريق فالنسيا الإسباني وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 3/0 في النسخة رقم 60 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 – 2003 جمعت المباراة بين فريق يوفنتوس الإيطالي وميلان الإيطالي، وانتهت المباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح وفاز فيها ميلان على اليوفي.

وفي نهائي دوري أبطال أوروبا 2007-2008 جمعت المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي، وانتهت المباراة والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1 وذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح وفاز الشياطين الحمر بالمباراة، وكانت أول مباراة تجمع بين فريقين من إنجليزيين.

وآخر مباراة جمعت بين ناديين من البريميرليج كانت نهائي دوري أبطال اوروبا 2019 وحقق فيها نادي ليفربول الفوز على فريق توتنهام بنتيجة 2/1 وسجل خلالها النجم العربي والمصري محمد صلاح هدف المباراة الأول.

موعد نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة نهائي الشامبيونز ليج ، والذي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو UEFA في السابعة مساءً بتوقيت جرينتش أو التوقيت العالمي، الموافق لـ العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، وذلك يوم السبت الموافق 29 مايو 2021 ، وهو ما يوافق 17 شوال 1442 .

ويستضيف ملعب أتاتورك الأولمبي في مدنية إسطنبول التركية ، فعاليات وأحداث المباراة، أما القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا ، فتتصدرها شبكة قنوات بي إن سبورت ، الناقل الحصري لكل الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى قنوات أخرى على النحو التالي:

ومن المتوقع أن يتم الإعلان في وقتٍ لاحق، عن قنوات أخرى تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ، وربما تكون هناك بعض القنوات المفتوحة الناقلة للحدث المنتظر في كل عام.

الخاتمة

تحدثنا عن المشوار الكبير لدى نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها لعام 2021 م، كما تحدثنا أيضًا عن تاريخ مباريات نهائي دوري أبطال أوروبا التي جمعت بين فريقين من نفس الدولة، أو ما يُسمى بـ ” الديربي ” بالإضافة إلى موعد نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة للحدث الأوروبي الكبير.