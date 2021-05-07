موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب الإتحاد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم السبت الموافق 8 مايو 2021 ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي في بروفة قوية قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين السيتي والبلوز نهاية الشهر الحالي في تركيا، حيث نجحا مؤخرا في تخطي الدور نصف النهائي في التشامبيونزليج بنجاح، بتفوق فريق مانشستر سيتي على الفريق الباريسي سان جيرمان بمجموع مبارتي الذهاب والإيابب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما نجح تشيلسي في تخطي الملكي ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لتكرر قمة إنجليزية في نهائي الأبطال من جديد كما كان الحال في الموسم قبل الماضي بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، وسينطلق موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في السابعة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتي يستضيف تشيلسي في مباراة قوية يأمل فيها رفاق جوارديولا تحقيق الفوز، والأخذ بالثأر من خسارتهم الأخيرة ضد تشيلسي في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي مؤخرا، وانتهت بفوز البلوز بدف دون رد سجله حكيم زياش ليصعد بفريقه للنهائي ويطيح بالسيتي من البطولة، كما التقى السماوي والبلوز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السابعة عشر في مباراة قوية انتهت بفوز المان سيتي بثلاثة أهداف سجلها كلا من دي بروين، فودين، وجوندودجان بينما تكفل أودوي بتسجيل هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

رفاق توخيل في تشيلسي يأملوا في تحقيق فوز يواصلوا به سعيهم نحو التواجد في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث تشهد تلك المراكز منافسة كبيرة من العديد من الفرق، ويتواجد تشيلسي حاليا في المركز الرابع برصيد 61 نقطة جمعها من خوض 34 مباراة حقق فيها الفوز في سبعة عشر مباراة، وتعادل في عشر مباريات، وخسر سبع.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم

5:30 توقيت الجزائر، والمغرب.

6:30 توقيت مصر، والسودان.

7:30 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، الأردن، وسوريا.

8:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة السيتي وتشيلسي