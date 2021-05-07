موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي وتشيلسي 2021

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا ، لا يخفى على أحد، أن محبي، وعشاق كرة القدم، بدول العالم جميعها، في انتظار المباراة النهائية، لبطولة دوري أبطال أوروبا، تلك التي ستجمع ما بين الناديين الانجليزيين: المان سيتي، وتشيلسي; وتلك المباراة، ستحدد من منهما سيحمل اللقب الأوروبي لهذا العام، ولا يخفى على أحد، أن هذه البطولة هي الفضلى ما بين البطولات الكروية جميعها، وذلك لضمها أقوى الفرق الأوروبية، مما يضمن مستوى مميز من الإثارة; ولا يخفى على أحد أن النهائي هذا العام أكثر أثاره من ذي قبل، وذلك ليس فقط لأن فرقتان انجليزيتان ستتواجهان في النهائي، ولكن أيضا بسبب نية بعد الأندية الأوروبية، مقاطعة البطولة، وإنشاء بطولة خاصة بهم، بدء من العام القادم.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين المان سيتي وتشيلسي:

لقد تحدد موعد المباراة النهائية، لتكون في 29 من شهر مايو للعام 2021، وبالتحديد في العاشرة مساء (بتوقيت السعودية)، وسوف تلعب ما بين الفرقتان الانجليزيتان، اللتان استطاعتا حجز مكان لهما في المباراة النهائية، وذلك بعد صعود تشيلسي على حساب ريال مدريد الأسباني، وتغلب مان سيتي على باريس سان جيرمان الفرنسي، وستقام المباراة على ملعب اتاتورك التركي، وعلى الرغم من المطالبات التي ظهرت لتدعو للعب النهائي على أحد الملاعب الانجليزية، وذلك لان الناديان اللذان سيتواجهان في النهائي، هم ناديان انجليزيان، ولكن اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال أوروبا أكدت على أنه قد تم تحديد الملعب بالفعل، ولا يمكن تغييره الآن.

مقاطعة بعد الأندية لبطولة أبطال أوروبا:

أعلنت أكبر أندية أوروبا: كريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وأرسنال، وليفربول، وبرشلونة، وتشيلسي، وإنتر ميلان، ويوفنتوس وأي سي ميلان، وغيرها، مقاطعاتها لدوري أبطال أوروبا، وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، هو من اقترح وقاد هذا التمرد، حيث أقترح أن تقاطع تلك الأندية بطولة دوري أبطال أوروبا، وإقامة بطولة حديثة بلوائح جديدة خاصة بها، واسماها السوبر الأوروبي الجديد، وأما عن سبب المقاطعة، فقد صرحت هذه الأندية أنها تجدا ظلما في لوائح البطولة، من حيث الدخل المحدد الذي تمنحه بطولة دوري أبطال أوروبا للفرق المشاركة بالبطولة; وردا على حركة المقاطعة تلك فقد أكدت ويفا رفضها لها، وكذلك أكدت أن عقوبات عديدة ستوقع على تلك الأندية حال مشاركتها في تلك البطولة، وحتى الآن، لم يعلن عن أي تفاصيل جديدة بشأن البطولة، أو مواعيد خاصة بها. فهل ستقام فعلا البطولة؟