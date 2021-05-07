نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الأسبوع الخامس والثلاثون في المقال التالي

يتصدر فريق مانشستر سيتي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب المنافسي فريق مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 67 نقطة، ويسعى السيتي لحسم اللقب فى مباريات الجولة35 عندما يلتقى اليوم مع فريق نيوكاسيل يونايد فى التاسعة مساءُ، ونعرض فى التقرير التالي مواعيد مباريات الأسبوع الخامس والثلاثين وجدول ترتيب فرق البريميرليج وقائمة هدافي الدوري الإنجليزي. مواعيد مباريات الأسبوع 35 من الدوري الإنجليزي الجمعة 7-5-2021 مباراة ليستر سيتي مع نيوكاسيل يونايتد فى الساعة 9:00 مساءً.

السبت 8-5-2021 مباراة ليدز يونايد مع توتنها الساعة 1:30 مساءً.

السبت 8-5-2021 مباراة شيفيلد يونايد مع كريستال بالاس الساعة 4:00 مساءً.

السبت 8-5-2021 مباراة مانشستر سيتي مع تشيلسي الساعة 6:30 مساءً.

السبت 8-5-2021 مباراة ليفربول مع ساوثهامبتون الساعة 9:15 مساءً.

الأحد 9-5-2021 مباراة وولفرهامبتون مع برايتون الساعة 1:00 مساءً.

الأحد 9-5-2021 مباراة أستون فيلا مع مانشستر يونايتد الساعة 3:05 مساءً.

الأحد 9-5-2021 مباراة وستهام يونايتد مع إيفرتون الساعة 5:30 مساءً.

الأحد 9-5-2021 مباراة أرسنال مع ويست بروميتش الساعة 8:00 مساءً.

الاثنين 10-5-2021 مباراة فوهام مع بيرنلي الساعة 9:00 مساءً. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الأسبوع 35 مانشستر سيتي الأول برصيد 80 نقطة. مانشستر يونايتد الثاني برصيد 67 نقطة. ليستر سيتي الثالث برصيد 63 نقطة. تشيلسي الرابع برصيد 61 نقطة. وستهام يونايتد الخامس برصيد 58 نقطة. توتنهام السادس برصيد 56 نقطة. ليفربول السابع برصيد 54 نقطة. إيفرتون الثامن برصيد 52 نقطة. أرسنال التاسع برصيد 49 نقطة. أستون فيلا العاشر برصيد 48 نقطة. ليدز يونايتد الحادي عشر برصيد 47 نقطة. وولفرهامبتون الثاني عشر برصيد 42 نقطة. كريستال بالاس الثالث عشر برصيد 38 نقطة. برايتون الرابع عشر برصيد 37 نقطة. ساوثهامبتون الخامس عشر برصيد 37 نقطة. برينلي السادس عشر برصيد 36 نقطة. نيوكاسل يونايتد السابع عشر برصيد 36 نقطة. فولهام الثامن عشر برصيد 27 نقطة. ويست بروميتش التاسع عشر برصيد 26 نقطة. شيفيلد يونايتد العشرين برصيد 17 نقطة. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 34 25 5 4 4 24:71 47 80 2 مانشستر يونايتد 33 19 10 4 5 35:64 29 67 3 ليستر سيتي 0 - 2 35 19 6 10 3 41:61 20 63 4 تشيلسي 34 17 10 7 4 31:53 22 61 5 وست هام يونايتد 34 17 7 10 4 44:55 11 58 6 توتنهام هوتسبير 34 16 8 10 4 38:60 22 56 7 ليفربول 33 15 9 9 5 39:55 16 54 8 إيفرتون 33 15 7 11 5 42:45 3 52 9 آرسنال 34 14 7 13 4 37:46 9 49 10 أستون فيلا 33 14 6 13 5 38:48 10 48 11 ليدز يونايتد 34 14 5 15 4 52:50 -2 47 12 وولفرهامبتون 34 11 9 14 4 46:33 -13 42 13 نيوكاسل يونايتد 2 - 0 35 10 9 16 3 56:38 -18 39 14 كريستال بالاس 33 10 8 15 5 56:34 -22 38 15 برايتون 34 8 13 13 4 39:35 -4 37 16 ساوثهامتون 33 10 7 16 5 59:41 -18 37 17 بيرنلي 34 9 9 16 4 47:31 -16 36 18 فولهام 34 5 12 17 4 45:25 -20 27 19 وست بروميتش ألبيون 34 5 11 18 4 65:31 -34 26 20 شيفيلد يونايتد 34 5 2 27 4 60:18 -42 17 الوسوم عمر شويل - جدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الأسبوع الخامس والثلاثون - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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