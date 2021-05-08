نيوكاسل يهزم ليستر سيتي برباعية
استعاد نيوكاسل مذاق الانتصارات بعد تعادل مع ليفربول وهزيمة أمام أرسنال وتغلب على مضيفه ليستر سيتي 4 - 2 يوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ورفع نيوكاسل رصيده بذلك إلى 39 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي السبت في المرحلة نفسها.
وتقدم نيوكاسل بأربعة أهداف سجلها جوزيف ويلوك وباول دوميت وكاليوم ويلسون (الهدفان الثالث والرابع) في الدقائق 22 و34 و64 و74 .
وبعدها رد ليستر سيتي بهدفين سجلهما مارك البرايتون وكيليتشي إيهياناتشو في الدقيقتين 80 و87 .
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