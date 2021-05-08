نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القمة 122 بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري موسم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة القمة 122 بين الأهلي والزمالك من المباريات ذات الطابع الخاص لما يمتلكه كلا الناديين من جماهيرية وشعبية ومشجعين داخل القُطر المصري وخارجه، وهي دائما تكون مُباريات حماسية تنافسية تحمل طابع التوتر والاستعداد القوى بين الفريقين، لأنهما أقطاب الكرة المصرية على مر العصور وكلا الناديين واتحاد الكرة و طاقم التحكيم كل هؤلاء في استعداد قوي لمباراة القمة بالأسبوع ال 21.

موعد مباراة القمة 122

الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم على موعد مع سهرة كروية رمضانية لمشاهدة مباراة القمة 122 بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، التي تقام على أرضية استاد القاهرة الدولي مساء يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة والنصف، وذلك بعد مرور 21 يوم على أخر مباراة بينهم التي كانت في أبريل الماضي وفاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب الأهلي والزمالك بجدول الدوري

يدخل الأهلي مباراة القمة 122 برصيد 40 نقطة بالمركز الثاني بعد أخر مباراة فاز بها على الاتحاد السكندري، وذلك بعدما لاعب 18 مباراة وله مبارتان مؤجلتين، بينما يدخل نادي الزمالك مباراة القمه وهو يعتلي قمة الدوري ب44 نقطة بعد أن لعب 20 مبارها كاملة، وليس له أي مباريات مؤجلة وذلك بعدما فاز في مباراته الأخيرة على سموحة بهدفين مقابل هدف.

حكم مبارة القمة

اتحاد الكرة المصري استقر على عدم الاستعانة بأي من الحكام الأجانب في مباراة القمه، وتم ترشيح كل من الحكم أمين عمر وإبراهيم نور الدين، وأوضح إحدى مسئولي اتحاد الكرة المصري أن المُرشح الأول لتحكيم مباراة القمة هو أمين عمر، وسوف يتم الاستقرار عليه بشكل رسمي بعد إجراء مسحة تؤكد جاهزيته لتحكيم المباراة.

وعلى صعيد النادي الأهلي باءت كل محاولات الجهاز الطبي للنادي الأهلي بالفشل لتجهيز أي من الثلاثي علي معلول وجونيور أجاي وحمدي فتحي لخوض مباراة القمة القادمة وذلك للإصابة.