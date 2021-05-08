خبير تحكيمي يكشف سبب طرد بانيغا في مباراة الهلال والشباب : “رمى الكرة”

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عمر شويل - جدة تساءل محبي ومتابعي الدوري السعودي بعد نهاية أحداث مباراة الهلال والشباب عن سبب طرد بانيغا لاعب الشباب في المباراة التي تمكن فيها الهلال بقيادة المدرب عبد اللطيف الحسيني من اقتناص ثلاثة نقاط ثمينة أمام الشباب السعودي في مباراة مثيرة عنوانها صراع الصدارة من أجل إشعال شرارة التتويج بلقب الدوري السعودي حيث يتنافس الشباب والهلال بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي منذ أسابيع ويطارد الفريقان بعضهما البعض ويسيران بنفس الخطى حتى جاءت الجولة ال26 التي جمعت بينهما وكانت بمثابة مباراة نهائي لكلا من الفريقين لأن الفائز فيها سيكون لقب الدوري على بعد خطوات بسيطة من خزانته، وتمكن الهلال في الأخير من إحكام سيطرته والانفراد بصدارة الدوري بعد الفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد ليقرب المسافة بينه وبين لقب بطل الدوري السعودي.

سبب طرد بانيغا مباراة الهلال والشباب

وشهدت أحداث المباراة التي أقيمت في معقل الشباب، على ملعب “الأمير خالد بن سلطان” إثارة مبكرة حيث نجح هداف الهلال “غوميز” في قص شريط التهديف سريعاً في الدقيقة 3، ولكن لم يحتفل غوميز بهدفه لوقت طويل، وسرعان ماعاد الشباب في النتيجة عبر مهاجمه البرتغالي فابيو مارتينز الذي أفسد فرحة جماهير الزعيم بهدف التعديل في الدقيقة 5 من عمر اللقاء الناري لتصبح النتيجة 1-1 في أول 5 دقائق فقط من أحداث المباراة.

ولكن بعد مرور 20 دقيقة ارتكب مدافع الشباب حسن تمبكتي خطأ فادح في المباراة، وذلك بعد لمسه للكرة بيده بشكل واضح في منطقة جزاء فريقه ليقوم الحكم الروماني “ستيفان كوفاتش” باحتساب ركلة جزاء لصالح الهلال بعد العودة لتقنية الفيديو “VAR” مع إشهار البطاقة الصفراء في وجه تمبكتي.

ونفذ بافيتيمبي غوميز الركلة بنجاح ليسجل الهدف الثاني له وللهلال في المباراة، وكان هذا الهدف بمثابة بداية انهيار فريق الشباب بقيادة مدربه “كارلوس هيرنانديز” وخاصةً بعد طرد بانيغا حيث استقبل الشباب بعد طرده ثلاثة أهداف مع عدم احتساب هدف آخر بداعي التسلل لتنتهي المباراة بنتيجة 5-1 لصالح الزعيم الأزرق الذي اعتلى صدارة الدوري برصيد 51 نقطة، وتجمد رصيد الشباب عند النقطة 48 في المركز الثاني.

وكان الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب قد حصل على بطاقة صفراء في بداية مباراة الهلال والشباب في الدقيقة 18 من عمر اللقاء بعد اندفاعه وتدخله بشكل متهور على قدم لاعب الهلال، وفي الدقيقة 45 حدث تدخل بين لاعبي الشباب والهلال في منتصف الملعب، وسقط لاعب الهلال متألماً، ليقوم الحكم باحتسابها مخالفة لصالح الهلال، ولكن اعترض بانيجا بشكل واضح على قرار الحكم ليحصل على بطاقة صفراء مرة ثانية ثم البطاقة الحمراء.

الزيد يكشف سبب طرد بانيغا

كشف عبد الرحمن الزيد، الخبير التحكيمي بقنوات السعودية الرياضية عن سبب طرد بانيجا في مباراة الهلال والشباب مستشهدا باللقطات التي تم تصويرها حيث أظهرت اللقطات اعتراض بانيغا على قرار الحكم من خلال إمساكه بالكرة ثم ألقاها بشكل مسئ في وجه الحكم الروماني، ليقوم الأخير على الفور بإشهار البطاقة الصفراء في وجه بانيغا ثم البطاقة الحمراء، وذلك نظراً لحصول اللاعب على إنذار في وقت سابق من المباراة.

وأكد الزيد على أن قرار الحكم صحيح، وذلك لأن اعتراض بانيغا عن طريق الإمساك بالكرة ورميها بالشكل الذي التقطته الكاميرات في وجه الحكم فيه إساءة، ويطلق على الفعل الذي ارتكبه بانيجا في قوانين كرة القدم “سلوك غير رياضي” مع اعتراض على قرار الحكم، وكلاهما يستوجب إنذار للاعب، وبالتالي كان إنذار بانيغا الثاني مستحق.