نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي ضد تشيلسي موعد المباراة والقنوات الناقلة لها والتشكيلة والمتوقعة لكلا الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف مانشسترسيتي نادي تشيلسي في مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت على ملعب الاتحاد، وحجز رجال بيب جوارديولا تذاكرهم إلى اسطنبول بفوزهم 4-1 في مجموع المباراتين على باريس سان جيرمان وصيف البطل العام الماضي، بينما فاز تشيلسي على ريال مدريد 3-1 على مباراتي الذهاب والإياب ليصعدوا لمواجهة أوروبية مع نظرائهم، فوز السيتي هنا سيؤكد أيضًا مكانته كبطل للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لا يزال تشيلسي منخرطا في معركة من أجل الوصول إلى المركز الرابع المؤهل للدوري أبطال أوروبا، لم يتمكن جوارديولا من الظهور على الساحة الأوروبية منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد، وقد يكون اللاعب الكاتالوني الآن على بعد 90 دقيقة فقط من كتابة اسمه في صفحة أخرى من كتب تاريخ مدينة مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي ضد تشيلسي التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين

مانشستر سيتي: بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة أستون فيلا لن يستطيع مدافع السيتي جون ستونز اللعب ضد تشيلسي، بينما أصيب زميله قلب الدفاع إريك جارسيا بنوبة مرض، اذن من المحتمل ان يلعب إيمريك لابورت في الدفاع إلى جانب دياس، الذي قدم أحد عروض الموسم ضد باريس سان جيرمان وعليه فالتشكيلة الأساسية المحتملة لمانشستر سيتي كالآتي: إيدرسون، كانسيلو، دياس، لابورت، ميندي، رودري، جوندوجان، دي بروين، محرز، اجويرو، ستيرلنج.

تشيلسي: لن يتمكن لاعب وسط تشيلسي ماتيو كوفاسيتش من مواجهة السيتي بعد تعرضه لانتكاسة في تعافيه من مشكلة في الفخذ، من المحتمل أن يستمر جورجينيو و كانتي في الوسط ويتقدم ماونت إلى الأمام جنبا إلى جنب مع بيليسيتش، كما أن كورت زوما مرشح للظهور في دفاع تشيلسي إلى جانب أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن وعليه فالتشكيلة الأساسية المحتملة لتشيلسي هي: مندي، زوما، روديجر، كريستنسن، جيمس، جورجينيو، كانتي، ألونسو، جبل، بوليسيك، هافرتز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي يوم السبت على الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وسوف تنقل المباراة على القناة القطرية beIN Sports 1 HD Premium.