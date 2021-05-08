موعد مباراة يوفنتوس وميلان القادمة الأحد والقنوات الناقلة في الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وميلان، يستضيف استاد أليانز ستاديوم أحداث لقاء اليوفي وميلان، وذلك ضمن مباريات الأسبوع 35 من عمر بطولة الدوري الإيطالي، ويدخل يوفنتوس اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، جمعها من 34 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 9 مباريات وخسر 5، ويحتل ميلان المركز الرابع بنفس رصيد اليوفي 69 نقطة، ولكن فارق الأهداف لصالح اليوفي وكذلك المواجهات المباشرة، فقد فاز اليوفي على ميلان في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف، ويرغب رونالدو ورفاقه في الفوز بالمباراة، والحصول على النقاط الثلاث، ومواصلة ملاحقة الإنتر صاحب المركز الأول برصيد 82 نقطة، حتى ولو كان الفارق كبير بينهم، وكذلك الفوز يجعله في المركز الثاني، فصاحب المركز الثاني هو أتالانتا برصيد 69 نقطة.

وفي المقابل يسعى ميلان للفوز بالمباراة، وانتزاع نقاط المباراة الثلاث، والثأر من هزيمة مباراة الذهاب، والصعود إلى المركز الثاني خلف الإنتر، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قمة في المتعة، والقوة والإثارة يسعى كل فريق للفوز بها.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان

من المقرر أن تلعب المباراة يوم الأحد القادم، الموافق 9 مايو 2021، ويستضيف اللقاء استاد أليانز ستاديوم، وذلك حسب التوقيتات التالية:

18:45:- الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

19:45:- السابعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:45:- الثامنة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

21:45:- التاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والأردن وفلسطين والكويت والبحرين وقطر.

22:45:- العاشرة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب الدوري الإيطالي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 إنتر ميلان 34 25 7 2 4 29:74 45 82 2 أتالانتا 34 20 9 5 4 40:79 39 69 3 يوفنتوس 34 20 9 5 4 31:67 36 69 4 ميلان 34 21 6 7 4 41:62 21 69 5 نابولي 34 21 4 9 4 38:74 36 67 6 لاتسيو 33 20 4 9 5 49:60 11 64 7 روما 34 16 7 11 4 53:58 5 55 8 ساسولو 34 14 11 9 4 51:56 5 53 9 سامبدوريا 34 13 6 15 4 47:45 -2 45 10 هيلاس فيرونا 34 11 9 14 4 42:41 -1 42 11 أودينيزي 34 10 9 15 4 46:39 -7 39 12 بولونيا 34 10 9 15 4 56:47 -9 39 13 جنوى 34 8 12 14 4 52:40 -12 36 14 فيورنتينا 34 8 11 15 4 57:45 -12 35 15 تورينو 33 7 13 13 5 56:47 -9 34 16 سبيزيا 34 8 10 16 4 63:43 -20 34 17 كالياري 34 8 8 18 4 57:40 -17 32 18 بينفينتو 34 7 10 17 4 68:37 -31 31 19 بارما 34 3 11 20 4 71:36 -35 20 20 كروتوني 34 5 3 26 4 85:42 -43 18

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس، عبر شاشتها على القنوات التالية:

beIN Sports HD 3.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “رؤوف خليف”.

بطاقة مباراة يوفنتوس ضد ميلان