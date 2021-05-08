نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم موعد ماتش الليدز بالدوري الانجليزي Premier League في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تفاصيل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم ضمن منافسات ومباريات الاسبوع 35 في الدوري الانجليزي الممتاز، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في ل مكان بدء مباراة ليفربول اليوم بالبريمير ليج الانجليزي، ويبدأ اللقاء المرتقب يوم السبت الموافق 8 مايو 2021، وحصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت علي حقوق بث المباراة كالعادة، حيث تقوم مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية بعرض أهم مباريات اليوم في كافة الدوريات العربية والاوروبية والدولية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

يمكنكم مشاهدة مباراة الليدز اليوم من خلال تنزيل تردد قناة بي ان سبورت الرياضية الانجليزية، bein sports HD1 English لكن القناة لم يتم بالإعلان عن معلق مباراة ليفربول اليوم، كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال تردد قناة بي ان سبورت 1 بريميوم الرياضية.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم

تبدأ المباراة في تمام الساعة:

7:15 م بتوقيت غرينيتش

8:15 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

9:15 بتوقيت مصر والسودان وليبيا

10:15 م بتوقيت السعودية وسوريا والعراق

11:15 م بتوقيت الإمارات وعمان

تردد Bein Sport HD premium

القمر الصناعي يوتل سات 8 غرب تردد Bein Sport HD premium 11013 افقي الترميز 27500 تصحيح الخطأ 2/3

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 34 25 5 4 4 24:71 47 80 2 مانشستر يونايتد 33 19 10 4 5 35:64 29 67 3 ليستر سيتي 35 19 6 10 3 43:63 20 63 4 تشيلسي 34 17 10 7 4 31:53 22 61 5 وست هام يونايتد 34 17 7 10 4 44:55 11 58 6 توتنهام هوتسبير 34 16 8 10 4 38:60 22 56 7 ليفربول 33 15 9 9 5 39:55 16 54 8 إيفرتون 33 15 7 11 5 42:45 3 52 9 آرسنال 34 14 7 13 4 37:46 9 49 10 أستون فيلا 33 14 6 13 5 38:48 10 48 11 ليدز يونايتد 34 14 5 15 4 52:50 -2 47 12 وولفرهامبتون 34 11 9 14 4 46:33 -13 42 13 نيوكاسل يونايتد 35 10 9 16 3 58:40 -18 39 14 كريستال بالاس 33 10 8 15 5 56:34 -22 38 15 برايتون 34 8 13 13 4 39:35 -4 37 16 ساوثهامتون 33 10 7 16 5 59:41 -18 37 17 بيرنلي 34 9 9 16 4 47:31 -16 36 18 فولهام 34 5 12 17 4 45:25 -20 27 19 وست بروميتش ألبيون 34 5 11 18 4 65:31 -34 26 20 شيفيلد يونايتد 34 5 2 27 4 60:18 -42 17

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم

قناة idman TV في القمر الصناعي azerspace تردد 11175 ترميز 27500 افقي

قناة S Sport 1 عبر القمر الصناعي تركسات تردد 12188 ترميز 27500 عمودي

تشكيل ليفربول امام ثاوثهامتون

حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون. خط الوسط: فابينيو، تياجو، ميلنر. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

مباراة الليدز اليوم

يستضيف الليدز خصمه ساوثهامبتون في مباراة الاسبوع الخامس والثلاثين من عمر الدوري الانجليزي الممتاز، وتتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة انحاء العالم صوب ملعب انفليد الخاص بليفربول، وذلك مع انطلاق صافرة الحكم الساعة 9:15 م بتوقيت القاهرة.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم

سنوافيكم بتفاصيل نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم بعد انتهاء المباراة المرتقبة، وذلك علي موقعنا المميز ثقفني، وسنوافيكم بتفاصيل ملخص مباراة ليفربول اليوم والفائز بالمباراة وأهم التحليلات الخاصة باللقاء المرتقب فتابعونا.