نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة الاثنين على ON Time وتشكيل الفريقين في الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والزمالك، لقاء قمة الدوري المصري الممتاز، لقاء يحدد بشكل كبير بطل الدوري هذا الموسم، ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 10 مايو 2021، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز المارد الأحمر على أبناء ميت عقبة بهدفين لهدف، يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني، برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وتجرع الهزيمة في مبارتين، ويسعى المدير الفني للأهلي الجنوب إفريقي للفوز بالمباراة، والحصول على نقاط المباراة الثلاثة، فكما اعتاد بيتسو موسيماني الفوز على الزمالك، كما فعلها في مباراة الذهاب ومباراة نهائي أفريقيا، يرغب وبشدة في تحقيق فوز آخر يقرب الأهلي من اللقب، ويرفع الروح المعنوية لدى لاعبيه قبل موقعة صن داونز الجنوب إفريقي الصعبة.

وفي المعسكر الآخر يسعى باتريس كارتيرون، المدير الفني لأبناء ميت عقبة في حل شفرة موسيماني هذه المرة، وانتزاع الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة، واستمرار التربع على قمة القمة، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 44 نقطة، جمعها من 20 مباراة استطاع الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر مبارتين، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة قوية بين الفريقين الكبار قطبي الكرة المصرية، سوف يسعى كل فريق في انتزاع نقاط المباراة كاملة، نحن أمام وجبة كروية دسمة ينتظرها عشاق الفريقين، في مصر وفي الوطن العربي من الجماهير العاشقة للفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يستضيف استاد القاهرة الدولي لقاء القمة القادم، وذلك يوم الاثنين القادم 10 مايو 2021، حسب التوقيتات التالية:

19:30:- السابعة ونصف بتوقيت جرينتش.

20:30:- الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:30:- التاسعة ونصف بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

22:30:- العاشرة ونصف بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.

23:30:- الحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

من المعروف أن شبكة قنوات ON Time Sports أون تايم سبورتس، مالكة لحقوق نقل مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، لذلك سوف تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة القنوات التالية:

ON Time Sports 1 HD.

لم يتم تحديد معلق المباراة بعد لكن كما هو معتاد من المتوقع أن يعلق على المباراة كابتن مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وأحمد شوبير على القناة الصوتية الثانية.

بطاقة مباراة الأهلي ضد الزمالك