باريس سان جيرمان: يعلن رسميا تمديد عقد نيمار حتى عام 2025

باريس سان جيرمان، مع اقتراب نهاية السنة المالية 2020-2021 لجميع البطولات، تعمل الفرق على تحسين احتياجاتها للموسم المقبل، على الجانب الباريسي يستعد لتمديد البرازيلي نيمار، بينما ينتظر ربما كيليان مبابي أن يمدد عقده كذلك، جميع المعلومات والشائعات موجودة في نافذة الانتقالات، وقد أعلن باريس سان جيرمان رسميًا يوم السبت عن تمديد عقد البرازيلي نيمار (29 عامًا) حتى عام 2025. وصل اللاعب البرازيلي في عام 2017 من برشلونة مقابل مبلغ قياسي (222 مليون يورو)، وكان الباريسي رقم 10 مرتبطًا سابقًا بعقد حتى عام 2022 مع النادي الباريسي.

باريس سان جيرمان: أول كلمات نيمار بعد تمديده

على موقع PSG الرسمي ، يشرح نيمار سبب قراره بالتمديد مع النادي الباريسي حتى عام 2025. يدعي أنه قد تغير كثيرًا منذ وصوله في عام 2017، متذكراً أن “أشياء حدثت أيضًا ولم يكن يجب أن تحدث، أنا سعيد جدًا، سعيد جدًا للتوسع مع باريس، الحقيقة هي أنني سعيد جدًا للبقاء هنا لسنوات عديدة، للمشاركة في مشروع النادي، للفوز بالألقاب هناك، لتحقيق حلمنا الأكبر، وهو دوري أبطال أوروبا، لذلك أنا سعيد للبقاء في النادي، لأكون جزءًا من تاريخه وتمديد عقدي، السبب الأول الذي جعلني أتخذ هذا القرار هو ببساطة السعادة. إنها فرحة أن أكون جزءًا من هذه المجموعة، في هذا الفريق، من النادي الباريسي. وبعد ذلك، بالطبع هناك التقارب الذي صنعته مع النادي، والعمل الذي نقوم به على أساس يومي، واللاعبين الموجودين في الفريق اليوم، والمدرب الممتاز الذي سيساعدنا بالتأكيد أكثر. اجعل المشروع يؤمن أكثر “.

“في أربع سنوات، لقد تغيرت كثيرًا، لقد تعلمت الكثير، كانت هناك أيضًا أشياء لم يكن يجب أن تحدث، خضنا معارك، بضع لحظات حزينة، لكن التطور داخل النادي كان رائعًا. أنا سعيد، أنا فخور بأن أكون جزءًا من تاريخ باريس سان جيرمان. وبعد ذلك، أعتقد أنني تحسنت كشخص وكإنسان كلاعب أيضًا. لذلك أنا سعيد جدًا للاستمرار، أن أكون جزءًا من تاريخ باريس وآمل أن أضع المزيد من الجوائز على رف باريس سان جيرمان “.

رئيس النادي الباريسي الخليفي فخور بتمديد عقد نيمار

قال الرئيس الباريسي ناصر الخليفي في بيان صحفي “مركز ثقل مشروعنا الطموح لتنمية النادي الباريسي يكمن في القلب والموهبة والمشاركة الكاملة للاعبينا.” فترة التزام ، حتى عام 2025، داخل عائلة باريس سان جيرمان، والتي سيواصل إسعاد المعجبين بها. ويسعدنا جدًا رؤيته يواصل مشاركته في مشروعنا وبكونه معنا لسنوات عديدة قادمة “.