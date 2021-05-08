موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم والتشكيل المتوقع لبرشلونة اليوم// مباراة الانفراد بالمركز الأول

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في قمة الجولة أل 35 من عمر الليجا الإسباني، وهو اللقاء الذي يتابعه كل عشاق كرة القدم الإسبانية وعشاق البارسا في كل مكان على سطح الكرة الأرضية، وهم بمئات الملايين، المباراة الليلة يدخلها برشلونة ونصب عينيه لقب الدوري الغائب عن النادي العريق منذ عامين، المباراة تقام على ملعب كامب نو وتنقل عبر شاشة قنوات بي إن، وكان برشلونة قد خسر من أتلتيكو مدريد في الدور الأول بنتيجة هدف دون رد ،ويرغب في الثأر للانفراد بالصدارة خاصة أن الفارق نقطتين فقط لصالح أتلتيكو المتشبث بالصدارة منذ 17 أسبوع.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 16.15 بتوقيت القاهرة، 17.15 بتوقيت مكة المكرمة، 18.15 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل عبر شاشة قناة bine sports hd 1.

ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل المباراة اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 0 - 0 35 23 8 4 3 22:61 39 77 2 برشلونة 0 - 0 35 23 6 6 3 33:80 47 75 3 ريال مدريد 34 22 8 4 4 24:58 34 74 4 إشبيلية 34 22 4 8 4 27:49 22 70 5 ريال سوسييداد 35 15 11 9 3 35:53 18 56 6 فياريال 34 13 13 8 4 38:51 13 52 7 ريال بيتيس 34 14 9 11 4 46:43 -3 51 8 غرناطة 34 13 6 15 4 55:43 -12 45 9 أتلتيك بيلباو 34 11 12 11 4 36:44 8 45 10 سيلتا فيغو 34 11 11 12 4 51:46 -5 44 11 أوساسونا 34 10 10 14 4 41:31 -10 40 12 قادش 34 10 10 14 4 49:29 -20 40 13 ليفانتي 35 9 12 14 3 50:40 -10 39 14 فالنسيا 34 8 12 14 4 51:43 -8 36 15 خيتافي 34 8 10 16 4 40:26 -14 34 16 ديبورتيفو ألافيس 35 7 11 17 3 54:30 -24 32 17 بلد الوليد 34 5 16 13 4 46:32 -14 31 18 هويسكا 34 6 12 16 4 50:32 -18 30 19 إلتشي 35 6 12 17 3 52:29 -23 30 20 إيبار 34 5 11 18 4 46:26 -20 26

التشكيل المتوقع لبرشلونة اليوم

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : بيكية، لينجليت، أر أوخو.

خط الوسط : بوسكتس، ألبا، بيدري، دي يونج، ديست.

خط الهجوم : ميسي، أنطوان جريزمان.

معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

أعلنت قنوات بي إن أن المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي هو معلق المباراة اليوم على قناة بي إن الأولى بيريمر.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

مباراة اليوم يغيب عنها المدير الفني لبرشلونة كومان بعد، أن تم طرده في الجولة قبل الماضية في مباراة غرناطه التي خسرها برشلونة بهدفين مقابل هدف، وتم إيقاف المدير الفني لبرشلونة لمدة مباراتين ومباراة اليوم هي الثانية بعد مباراة فالنسيا الأسبوع الماضي، وكان كومان قد أعترض على الحكم بطريقة غير لائقه.

بطاقة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم