نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننتظر معكم الليلة مباراة هامة للغاية بين فريقين من أهم الفرق المتواجدة في البطولة الإنجليزية لكرة القدم حيث الكبير نادي مانشستر سيتي يستقبل نادي تشيلسي الإنجليزي في مباراة عنوانها بطولة الدوري، السيتي إذا استطاع أن يضرب الأزرق تشيلسي ويفوز يكون رسمياً بطل البريميرليج لعام 2021، وتشيلسي لا يريد الخسارة حتى يحافظ على مركز دوري أبطال أوروبا، توخيل وجواردولا معركة كبيرة بين مدربين هما الأنجح هذا العام حيث أن السيتي وتشيلسي أيضاً في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء كل من باريس سان جيرمان وتشيلسى، وقد رصد المدير الفني جوارديولا تشكيل الفريق السماوي، وأيضاً رصد توماس توخيل تشكيل الأزرق تشيلسي وهو ما نستعرضه من خلال المقالة.

تشكيل نادي مانشستر سيتي وتشيلسي

في حراسة المرمي إيدرسون.

خط الدفاع: دياز، أكي، إيمريك لابورت.

أمام ثلاثة في الوسط: كل من ، جواوكانسيلو، هيرنانديز، واللاعب ميندي.

وفي الأمام: فيران توريس والاعب رحيم ستيرلنج وسيرجيو أجويرو وجابريال خيسيوس.

دكة البدلاء: فيليب فودين، جارسيا،جوندوجان، رياض محرز، برناردو سيلفا، فرناندينو، كايل والكر.

بينما على الصعيد الأخر تشكيل نادي تشيلسي

في حراسة المرمى:ميندي.

خط الدفاع: روديجير وكريستينسن واللاعب ازبليكويتا وأمامهم كل من دانيال جيمس واللاعب ماركوس الونسو.

وفي الوسط كل من انجولو كانتي، وجيلمو، وحكيم زياش.

وفي الأمام: كريستيان بوليسيتش واللاعب تيمو فيرنر.

على أن تكون دكة البدلاء كل من: كيبا، ابرامهام، جورجينيو، مونت، كاى هافيرتز، كلوم هودسون أودوي، كولت زوما، اميرسوت اميري، اوليفيه جيرو، لايفرمينتو، ويغيب عن اللقاء كوفاسيتش للإصابة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنقل المباراة اليوم السبت الموافق الثامن من شهر مايو لعام 2021 في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية