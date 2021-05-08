نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون وموعد المباراة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستأنف مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون الليلة السبت الثامن من شهر مايو لعام 2021 في قمة جديدة لناد الريدز ليفربول حيث لا جيب على الريدز خسارة اى نقاط الان، ويريدون الفوز بالأربع مباريات المتبقية حتى يكون لهم فرصة كبيرة في الوصول إلى المربع الذهبي للاستمرار في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، نتابع معكم تشكيل نادي ليفربول الإنجليزي اليوم من خلال تلك المقالة، وموعد المباراة والقنوات الناقلة، يذكر وأن نادي ليفربول الإنجليزي هو حامل اللقب الموسم الماضي وقد أهدر هذا العام الكثير من النقاط، وذلك منذ بداية الخسارة المذلة بسباعية مقابل هدفين في الدور الأول، ومنذ تلك المبارة ابتدت الفرق في التدهور الكلي لتحتل الان المركز السابع وفي مركز حرج للغاية، فهل سيقدر الريدز على الصعود إلى المربع الذهبي.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والتشكيل المتوقع

تنقل المباراة الليلة في الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية على أن يكون التشكيل المتوقع لنادي ليفربول هو:

في حراسة المرمى أليسون بيكر

خط الدفاع: محمد اوزان كاباك، وفيليبس، الكسندر أرنولد، وروبيرسون.

خط الوسط: فابينو، تياجو اكانتارا، وجيمس ميلنر.

وفي الأمام: محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو.

الجدير بالذكر وأن فريرجيل فاندايك عاد من اصابة القطع في الرباط الصليبي وبدأ في الدخول إلى التدريبات الجماعية مع الفريق الأحمر الريدز ليفربول، ومن المتوقع أن يشارك فان دايك بعض الدقائق في المباريات القادمة جتى يقوم بالإستعداد الجيد للموسم الجديد.

نتابع معكم المباراة الليلة ساوثهامبتون استطاع في مباراة الدور الأول أن يقصى ليفربول بهدف نظيف اكثر من رائع استطاع أن يحرزه لاعبهم السابق داني إنجز، والذي يغيب عن لقاء اليوم أمام ليفربول في مباراة العودة من الدوري الممتاز.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون