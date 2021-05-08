باريس سان جيرمان: نيمار يوقع رسميا عقدا جديدا مع النادي الباريسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان، أن نيمار وقع صفقة جديدة مع بطل فرنسا حتى يونيو 2025، منهيا التكهنات المحيطة بخروج محتمل في الصيف، وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البرازيلي الدولي السابق في باريس في يونيو المقبل، وقد أشير إلى أن برشلونة مهتم بإعادة توقيعه في السوق المقبلة، ومع ذلك فقد وضع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عقد جديد حتى صيف عام 2025، وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي الباريسي: “يسر النادي الإعلان عن توقيع نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور على تمديد عقده لثلاثة مواسم أخرى حتى 30 يونيو 2025”.

نيمار يؤكد سعادته في باريس سان جيرمان

صرح نيمار للموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان مباشرة بعد تجديد عقده حيث قال: “أنا سعيد حقًا بمواصلة مغامرتي في النادي الباريسي، أنا سعيد جدًا في باريس، وفخور بأن أكون جزءًا من هذا الفريق، للعمل مع هؤلاء اللاعبين، مدرب رائع وأن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي، هذه أشياء تجعلني أؤمن أكثر بهذا المشروع الرائع، لقد نمت كشخص هنا، كإنسان وكلاعب أيضًا لذلك أنا سعيد جدًا بتمديد عقدي وآمل أن أفوز بالعديد من اللاعبين. الجوائز هنا “، يذكر أن نيمار سجل 85 هدفًا وسجل 51 تمريرة حاسمة في 112 مباراة مع النادي الباريسي منذ وصوله من برشلونة في صيف 2017.

تفاصيل عقد نيمارالجديد حسب وسائل الاعلام الفرنسية

وفقًا لما هو متداول في وسائل الإعلام وما نشرته صحيفة لكيب الفرنسية فإن اللاعب السابق في سانتوس أمضى على عقد جديد مع النادي الباريسي حتى يونيو 2026، عقده سيكون لمدة خمس سنوات بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني في الموسم، في حين أن أمريكا الجنوبية ستحصل على مكافأة كبيرة إذا فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في السنوات المقبلة.