برشلونة ضد أتلتيكو: المنافسون على اللقب يفترقون على التعادل السلبي 0-0.

برشلونة ضد أتلتيكو، تعادل الغريمان برشلونة وأتلتيكو مدريد على لقب الليغا في مباراة السبت على ملعب نو كامب، كان أصحاب الأرض سيحتلون الصدارة بفوزهم لكن التعادل 0-0 يعني أن فريق المدرب دييجو سيميوني يحافظ على تفوقه بنقطتين في الصدارة، مع بقاء ثلاث مباريات على النهاية، ومع ذلك يمكن لخصم لريال مدريد أن ينضم إلى اتليتيكوا في الصدارة برصيد 77 نقطة إذا تمكنوا من الفوز بمباراة الأحد ضد إشبيلية صاحب المركز الرابع، حظي الضيوف بأفضل الفرص قبل نهاية الشوط الأول، حيث بدا برشلونة وليونيل ميسي على وجه الخصوص أكثر خطورة بعد الاستراحة.

تفاصيل مباراة برشلونة ضد أتليتيكو الشوط الاول

أتيحت الفرصة لتوماس ليمار لاعب أتليتيكو مبكرا قبل أن يُجبر لاعب خط الوسط الدولي الفرنسي على الخروج من الملعب بسبب إصابة عضلية في الدقيقة 18 ليحل محله شاول نيجيز، وهدد فريق روجيبلانكوس، الذي كان يلعب خارج أرضه للمباراة الثالثة على التوالي عن طريق لاعبه أنجيل كوريا، قبل أن يحرم مارك أندريه تير شتيجن ماركوس يورينتي من تسجيل هدف التقدم ، وكاد لويس سواريز نجم برشلونة السابق من تسجيل هدف التقدم إلا ان حارس مرمى ألمانيا كان بالمرصاد لمحاولته، قبل أن يسدد فيليبي تسديدة قوية على مرمى برشلونة لكنها جانبت المرمى، واقترب ليونيل ميسي من تحقيق هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للمبارة ،

الشوط الثاني من المباراة برشلونة ضد أتلتيكو

قام فريق رونالد كومان بمعظم العمل في النصف الثاني من المباراة الا ان اتليتيكو اغلق كل المنافذالمؤدية إلى مرماه، تم استبدال شاول بجواو فيليكس في الدقيقة 68، حيث وضع البرتغالي الدولي على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي مع تعزيز عودته إلى لياقته الكاملة بعد مشكلة في الكاحل، ميسي الذي سدد بعيدًا في الشوط الأول، نفذ ركلة حرة تصدى لها يان أوبلاك، في الدقيقة السبعون من المباراة سجل رونالد أراوخو مدافع برشلونة، هدفًا بكرة رأسية في الدقيقة إلا ان الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل، بعدها مباشرة وبالضبط في الدقيقة الخامسة والثمانون وبكرة رأسية أهدر عثمان ديمبلي، فرصة تسجيل هدف الفوز، لتنتهي المباراة بتعادل برشلونة وأتليتيكو 0-0.