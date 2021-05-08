موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الأسباني

تختتم مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الأسباني اليوم الأحد الموافق 9 مايو 2021 بإقامة موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل الميرنجي مدريد في تحقيق فوز يقتنص به ثلاث نقاط هامة ستجعله يتشارك صدارة ترتيب الدوري الأسباني مع فريق أتلتيكو مدريد الذي تعادل بالأمس في نفس الجولة على ملعبه أمام فريق برشلونة في مباراة قمة انتهت بالتعدل السلبي ليفق كل فريق نقطتين، ويهديا رفاق زيدان فرصة ذهبية للتواجد في صدارة الترتيب قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة التي يحمل الفريق الملكي لقبها.

ريال مدريد يلاقي إشبيلية في مباراة قوية يأمل فيها الميرنجي تحقيق الفوز، وتكرار انتصاره ضد الفريق الأندلسي كما كان الحال في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملع رامون سانشيز بيتخوان في الجولة الثانية عشر، وانتهت بفوز الريال بهدف دون رد تكفل الحارس ياسين بونو بتسجيله بالخطأ في مرماه، ولن تكون مهمة ريال مدريد سهلة في المباراة في ظل معاناته من العديد من الغيابات في صفوفه بإصابة الظهير الأيسر ميندي، والظهير الأيمن كارفخال، ولوكاس فاسكويز، والمدافع الفرنسي فاران، وتجدد إصابة راموس من جديد واحتمالية غيابه إلى نهاية الموسم بعد مشاركته في مباراة تشيلسي الأخيرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز البلوز بهدفين دون رد ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويودع الميرنجي التشامبيونزليج.

إشبيلية يدخل مباراته ضد الميرنجي ساعيا لتحقيق فوز يعود به لمسار الانتصارات من جديد بعد الخسارة التي تلقاها في آخر مبارياته على ملعبه ضد فريق أتلتيك بيلباو في الليغا بهدف دون رد سجله ويليامز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليفقد الفريق الأندلسي ثلاث نقاط ليتجمد رصيده عن 70 نقطة جمعها من خوض 34 مباراة في الليغا تمكن فيها من تحقيق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وخسر ثمانية مباريات.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، وليبيا.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، وسوريا.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واشبيلية