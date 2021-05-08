موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الإيطالي

يستضيف ملعب أليانز ستاديوم مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2021 في الجولة الخامسة والثلاثين من مباريات الدوري الإيطالي الذي ضمن فريق إنتر ميلان تحقيق لقبه فعليا لينهي سيطرة من يوفنتوس دامت لمدة تسع مواسم على التوالي قبل أن يتمكن الإنتر مؤخرا من ضمان تحقيق اللقب التاسع عشر في تاريخه، ويفشل أبناء السيدة العجوز في تحقيق اللقب السابع والثلاثين في تاريخه، ويبقى فريق ميلان بعيدا عن منصات التتويج منذ موسم 2010-2011 حين حقق لقبه الثامن عشر، ويتخطاه فرق الانتر بلقب، وسينطلق موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم في العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

يوفنتوس ضد ميلان في مباراة قوية يأمل فيها أبناء السيدة العجوز تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات التي عاد إليها بعد التعادل في الجولة قبل الماضية ضد بارما بهدف لكل فريق سجله موراتا، قبل أن يحقق الفوز ضد أودينيزي في آخر مبارياته بهدفين كقابل هدف وحيد سجله مولينا أولا لأصحاب الأرض بعد بداية المباراة بعشر دقائق، قبل أن يتمكن اليوفي من خطف الفوز بتسجيله هدفين عن طريق كرستيانو رونالدو في العشر دقائق الأخيرة ليهدي لفريقه الثلاث نقاط، ليرتفع رصيد اليوفي إلى 69 نقطة جمعها من خوض 34 مباراة حقق فيها 20 انتصار، وتعادل في تسع مباريات، وخسر خمس، ويأمل الفريق في مواصلة الانتصارات لضمان مركز مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث تتأهل الفرق الأربع الأولى، وفي ظل ضمان الانتر المركز الأول تشهد المراكز من الثاني إلى الرابع تنافس كبير بين نابولي، أتالانتا، يوفنتوس، ميلان، ولاتسيو على إنهاء الموسم في أحد تلك المراكز.

ميلان يأمل في تحقيق فوز ضد ميلان يقتنص بها ثلاث نقاط قد ترقيه غلى المركز الثاني في حال تعثر أتالانتا بالتعادل أو الخسارة في نفس الجولة ضد بارما، حث يتواجد نابولي مؤقتا في المركز الثاني بفارق نقطة عن كل من أتالانتا، يوفنتوس، وميلان المتساوين جميعا في رصيد النقاط البالغ 69 نقطة مع خوضهم مباراة أقل من فريق نابولي، ويأمل رفاق إبراهيموفيتش في الأخذ بالثأر من خسارتهم ذهابا ضد يوفنتوس على ملعبهم سان سيرو في الجولة السادسة عشر بهدف وحيد سجله كالابريا مقابل ثلاثة لليوفي سجلها كييزا “هدفين”، ومكيني.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي الآن

موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم

7:45 بتوقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

8:45 توقيت مصر، وليبيا.

9:45 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، الأردن، قطر، تركيا، وسوريا.

10:45 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان