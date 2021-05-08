الأهلي يصدر بيان رسمي حول التحكيم

محمد سياف - ابو ظبي - الأهلي يصدر بيانا رسميا و يطلب إسناد مبارياته لحكام أجانب من التصنيف الأول

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في جلسته المفتوحة، الرد الذي تلقاه النادي اتحاد الكرة بشأن شكوى أخطاء تحكيمية جاءت ضد فريق الأهلي خلال المباريات الماضية، كما طلب النادي تخصيص مبارياته المقبلة لحكام أجانب من الدرجة الأولى.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيانا رسميا جاء فيه ما يلي:

المجلس يقدر استجابة اتحاد الكرة المصرية والظروف الاستثنائية والنقاط الإيجابية التي جاءت ومنها اعترف بوجود أخطاء تحكيمية واضحة يعتبرها غير مقصودة ، ولم يكن المقصود منها الحاق الضرر بفريق الأهلي ، والاتحاد المصري يبذل قصارى جهده لتصحيح هذه الأخطاء. وأنه يتطلع إلى دعم النادي الأهلي للتحكيم المصري الذي جعل تطويره من أولوياته القصوى .

ولأن النادي سبق تأكيده لثقته الكبيرة في التحكيم المصري ، وكان قد راسله عدة مرات خلال حول نفس الأخطاء خلال الأشهر الخمسة الماضية، مما دفع بعض الأندية مؤخرًا للمطالبة بالعودة لمبارياتها.

وحصل النادي على وعد بتطوير نظام التحكيم ، لكن الأخطاء التي طالت نتائج المباريات وما زالت تتكرر أمام فريق الأهلي ، بل وأثرت على معنويات اللاعبين والجهاز الفني والجماهير بسبب الحساسية. من المنافسة.

ولأن الأهلى هو الفريق الوحيد الذي يشارك في خمس بطولات هذا الموسم. و يلعب مبارياته بطريقة مضغوطة “مباراة كل 72 ساعة” ولاعبيه يتعرضون لإرهاق بدني وذهني غير مسبوق ، في ظل ضغوط الجماهير التي تطلب النتائج الإيجابية ومعها كل الحق في ذلك .

وعليه فإن النادي الأهلى يتمسك بطلبه لإسناد مبارياته القادمة لحكام أجانب ومن التصنيف الأول، ووفقًا للائحة التي تشترط تقديم الطلب قبل موعد المباراة بـ 15 يومًا.

وعليه يؤكد النادي طلبه لاتحاد الكرة بتاريخ 4 مايو2021 ، وسيقوم بإرسال شيك بالمبلغ المطلوب قبل التاريخ المذكور، خاصة وأن الظروف الاستثنائية السائدة حالياً في العالم لم تمنع انتقال الرياضات. فرق وحكام بين الدول للمشاركة في مختلف المسابقات.