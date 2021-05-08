موعد وتوقيت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - ستقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021 بين مانشستر سيتي الإنجليزي وتشيلسي الإنجليزي، اللذان تأهلا للمباراة النهائية بعد فوزهم على كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الأسباني في مباريات دور النصف النهائي، وسيتأهل الفائز لكأس العالم للأندية 2021 التي ستقام في اليابان.

تاريخ مشاركة مانشستر سيتي و تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

سيخوض فريق مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه حيث أصبح مانشستر سيتي تاسع فريق إنجليزي يلعب في نهائي كأس دوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب فريق تشيلسي النهائي الثالث له في بطولة دورى أبطال أوروبا، وستكون هذه المباراة النهائية هي ثالث مباراة نهائية تجمع بين فريقين من إنجلترا .

موعد انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

وفقا لما أعلنت عنه سابقا اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيُلعب هذا النهائي في تركيا يوم السبت 29 مايو 2021 و ستنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و19:00 بتوقيت غرينتش بملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول.

نبذة تعريفية عن ملعب أتاتورك الأولمبي المستضيف

يتسع ملعب أتاتورك الأولمبي لأكثر من 76 ألف مقعدا وتم تصنيفه بـ 5 نجوم” من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سنة 2004، مما مكنه من استضافة عدة نهائيات للبطولات الأوروبية، حيث استضاف هذا الملعب أيضا نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في 25 مايو سنة 2005، والذي فاز بها فريق ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح أمام فريق أي سي ميلان الإيطالي، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 3-3، كما انه تم اعتماده من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الدولية وقد استضاف عدة مسابقات رياضية أوروبية.

وكان هذا المعلب مقررا لإقامة نهائي دوري الأبطال عام 2020 بتاريخ 30 مايو 2020، لكن تم تأجيل المباراة النهائية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا في أوروبا، ما جعل تركيا تحظى باستضافة النهائي هذه السنة .