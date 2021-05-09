ريال مدريد ضد اشبيلية: موعد المباراة والقنوات الناقلة لها وتشكيلة الفريقين المحتملة

ريال مدريد ضد اشبيلية ، يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في الفوز بلقب الدوري الإسباني، حيث يستظيف الميرنغي نادي بإشبيلية في العاصمة الإسبانية مدريد مساء يوم الأحد على الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في مباراة مهمة جدا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، ويحتل لوس بلانكوس في الوقت الحالي المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري وتفصله نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد المتصدر فيما يتموقع نادي إشبيلية في المرتبة الرابعة بفارق ست نقاط عن أتلتيكو، يذكر أن مشوار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم توقف في العاصمة الإنجليزية عندما خسر الميرينغي ضد تشيلسي العنيد بنتيجة 2-0 في إياب نصف النهائي، ولا يتحمل ريال مدريد الخسارة في البطولة الاوروبية حيث يرغب في الفوز بالدوري الإسباني، حيث يملك في رصيده أربعة وسبعون نقطة، مما جعله يحتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري الاسباني.

ريال مدريد ضد اشبيلية التشكيلة المحتملة لكلا الفريقين

فريق ريال مدريد: سيعود كل من لوكاس فاسكيز وداني كارفاخال ورفائيل فاران مساء الأحد، لكن تم استبعاد سيرجيو راموس بسبب مشكلة في أوتار الركبة ، وتم اختيار كل من فيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور، كذلك لن يلعب فيرلاند ميندي بسبب الاصابة، مما يعني أن مارسيلو من المرجح أن يبدأ المباراة، وتعرض إيدن هازارد للكثير من الانتقادات بسبب أدائه ضد تشيلسي وسلوكه بعد المباراة، لكن اللاعب الدولي البلجيكي يمكن أن يحظى باللعب منذ البداية وعليه فالتشكيلة الأساسية المحتملة لريال مدريد هي :كورتوا، أودريوزولا، ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، مودريتش، كاسيميرو، كروس، هازارد، بنزيمة، أسينسيو.

فريق إشبيلية: يعاني جوان جوردان من إصابة في إصبع القدم، بينما من المتوقع أن يتخلص جول كوندي ويوسف النصيري من المشكلات البسيطة ليشاركوا في التشكيلة الأساسية، وسيشارك خيسوس نافاس وماركوس أكونا في مركز الظهير وعليه فالتشكيلة الأساسية المحتملة لإشبيلية كالآتي :بونو، نافاس، كوندي، كارلوس، أكونا، راكيتيتش، فرناندو، ألان أردن، سوسو، النصيري، أوكامبوس.

موعد المباراة والقنوات الناقلة لها

سوف تلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد اشبيلية يوم الأحد التاسع من مايو 2021 على الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على القناة القطرية beIN Sports HD 1