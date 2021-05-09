نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري وتردد القنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك في الدوري المصري لعام 2020-2021، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين الموافق 10 مايو والتي ستقام علي إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري العام بقيادة تحكيمية مصرية للحكم الدولي المصري أمين عمر، وخلال التقرير التالي بموقعكم الموقر ثقفني الإخباري نستعرض معكم موعد المباراة بين الأهلي والزمالك وتردد القنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين خلال المباراة المرتقبة.
موعد مباراة الأهلي والزمالك
تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدًا الإثنين الموافق 10 مايو لعام 2021 علي إستاد القاهرة الدولي بمنافسات الدوري المصري، الذي يتصدره فريق الزمالك برصيد 44 نقطة والأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة في جدول ترتيب الدوري حتي الآن ويتبقي له مبارتين مؤجلتين.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
تذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت، الحاصلة علي الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي 2021-2020، وذلك علي التردد التالي:
- التردد: 10853.
- الاستقطاب: أفقي H.
- معدل الرمز: 27500.
- التشفير: مفتوحة.
حكام مباراة الأهلي والزمالك
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية الإتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة علي إتحاد الكرة، عن إسناد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، التي ستقام غدًا الإثنين في الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدوري المصري للحكم للدولي أمين عمر ويعاونه يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح حكام مساعدين، وإبراهيم نور الدين حكما رابعًا.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك
أعلن الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني، لقائمة الأهلى التي ستخوض مباراة غدًا الإثنين أمام الزمالك في الجولة الـ 21 بالدوري المصري وجاءت كالتالي:
في حراسة المرمي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي
وفيما أعلن الفرنسي، باتروس كاتيرون، المدير الفني للزمالك، عن القائمة التي سيشارك بها فريقه بالدوري المصري، وشملت القائمة في حراسة المرمى: محمود جنش، محمد عواد، أحمد نادر السيد، وفي خط الدفاع: حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي.
في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، في خط الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري، أسامة فيصل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري وتردد القنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.