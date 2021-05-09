نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري وتردد القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك في الدوري المصري لعام 2020-2021، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين الموافق 10 مايو والتي ستقام علي إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري العام بقيادة تحكيمية مصرية للحكم الدولي المصري أمين عمر، وخلال التقرير التالي بموقعكم الموقر ثقفني الإخباري نستعرض معكم موعد المباراة بين الأهلي والزمالك وتردد القنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين خلال المباراة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدًا الإثنين الموافق 10 مايو لعام 2021 علي إستاد القاهرة الدولي بمنافسات الدوري المصري، الذي يتصدره فريق الزمالك برصيد 44 نقطة والأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة في جدول ترتيب الدوري حتي الآن ويتبقي له مبارتين مؤجلتين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت، الحاصلة علي الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي 2021-2020، وذلك علي التردد التالي:

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الرمز: 27500.

التشفير: مفتوحة.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية الإتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة علي إتحاد الكرة، عن إسناد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، التي ستقام غدًا الإثنين في الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدوري المصري للحكم للدولي أمين عمر ويعاونه يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح حكام مساعدين، وإبراهيم نور الدين حكما رابعًا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

أعلن الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني، لقائمة الأهلى التي ستخوض مباراة غدًا الإثنين أمام الزمالك في الجولة الـ 21 بالدوري المصري وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

وفيما أعلن الفرنسي، باتروس كاتيرون، المدير الفني للزمالك، عن القائمة التي سيشارك بها فريقه بالدوري المصري، وشملت القائمة في حراسة المرمى: محمود جنش، محمد عواد، أحمد نادر السيد، وفي خط الدفاع: حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي.

في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، في خط الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري، أسامة فيصل.