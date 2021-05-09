تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية على النايل سات bein sports News HD الجديد 2021

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية الجديد، يبحث الكثيرين من عشاق قنوات بي ان سبورت القطرية عن تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية الجديد على النايل سات، وسنتابع معكم في هذا المقال تردد القناة الجديد على القمر الصناعي النايل سات، حيث تقوم القناة بعرض أهم أحداث ونتائج المباريات بالدوريات الأوروبية ونشر تقارير عن لاعبين كرة القدم، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية

وسنتابع معكم تردد بي ان سبورت الاخبارية الجديد على النايل سات، والتي تتميز بجودة ودقة عرض ممتازة HD لذا فإنه سيتوجب عليك امتلاك ريسيفر يدعم دقة عرض HD، وفي حالة امتلاكك لريسيفر قديم، فإن القناة للأسف لن تعمل معك، وسنتابع معكم تردد القناة الجديد 2021 في مختلف الأقمار الصناعية فتابعوا معنا.

ترددات بين سبورت الاخبارية على النايل سات

وتمتلك القناة على النايل سات 3 ترددات يمكنك تنزيل أي منها بكل سهولة على الريسيفر الخاص بك بكل سهولة، وهذه الترددات وهي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

الاستقطاب: أفقي H.

التردد الثاني

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

الاستقطاب: أفقي H.

التردد الثالث

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

الاستقطاب: أفقي H.

بي ان سبورت الاخبارية

تقوم قناة بي ان سبورت الاخبارية المفتوحة بعرض المحتوى الخاص بها بجودة عالية HD، وتتميز القناة بعرض العديد من البرامج والتقارير الكروية التي يحبها الكثيرين، حيث تعرض القناة العديد من البرامج، وتعرض ملخصات مباريات كرة القدم الهامة في جميع الدوريات الأوروبية، كما إن القناة تعرض تقارير مفصلة عن لاعبين كرة القدم والفرق الكبيرة وهذا ما يجعلها محبوبة ويبحث عنها الكثيرين.