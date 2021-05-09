نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت 1 beIN sport HD على النايل سات الجديد 2021 في المقال التالي
تردد قناة بي ان سبورت 1 الجديد على النايل سات، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في العالم العربي عن تردد قناة بين سبورت الأولى، حيث تقوم القناة بعرض مباريات من مختلف الدوريات الأوروبية الكبيرة، كالدوري الإنجليزي البريمر ليج، والدوري الاسباني، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني، فتابعوا معنا أعزائنا القراء.
تردد قناة بي ان سبورت bein sport HD 1
ويمكنك تنزيل تردد القناة على الريسيفر الخاص بك بكل سهولة، ولكن بشرط أن يدعم الريسيفر الخاص بك تقنية الHD ذات الجودة العالية حتى تعمل القناة لديك، ويجب أن تعلم أن القناة مشفرة وليست مفتوحة أي أنه يجب عليك الاشتراك في باقات بي ان سبورت القطرية حتى تستطيع الاستمتاع بمشاهدة المبارايات في الدوريات الأوروبية الكبرى على قناة بين سبورت bein sport HD 1، فتابعوا معنا.
تردد بي ان سبورت 1 على النايل سات
ويمكنك معرفة التردد على القمر الصناعي النايل سات كالآتي:
- التردد: 11084.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل التصحيح: 2/3.
- الاستقطاب: أفقي H.
- القمر الصناعي: نايل سات.
طريقة تنزيل القناة على الريسيفر
ويمكنك تنزيل القناة بكل سهولة على الريسيفر الخاص بك بكل سهولة، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية عزيزي المتابع:
- اضغط على زر القوائم في الريموت Menu.
- في القائمة الظاهرة اضغط على تركيب.
- سيطلب منك كلمة السر ادخل أربعة أصفار 0000.
- اضغط على “قائمة الترددات”.
- في قائمة الترددات اختر من قائمة الأقمار الصناعية “نايل سات”.
- بعدها اضغط على زر إضافة الذي سيكون باللون الأحمر عندك على الأغلب.
- قم بإدخال تردد القناة ومعدل الترميز والتصحيح واختر الاستقطاب (عمودي أو أفقي).
- اضغط على بحث التردد.
- اضغط على exit ثم اختر حفظ النتائج، ليتم تنزيل القناة بكل سهولة على الريسيفر الخاص بك.
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