نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 10/5/2021 مجاناً ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية المصرية هو ما يبحث عنه كل من يتابع الدوري المصري الممتاز، حيث تقوم قناة on time sport بعرض أهم مباريات اليوم علي شاشاتها، وهذا بشكل مجاني بالكامل، وتعتبر قناة اون تايم سبورتس الرياضية المصرية أحد أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة، تقام مباراة القمة يوم 10 مايو 2021، تابعونا لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت وأيضا موعد مباراة الاهلي والزمالك.

تردد قناة اون تايم سبورت

يمكنك تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات، وقد تم اختبار النايل سات حيث أنه سهل الاستقبال في اغلب الدول العربية والافريقية، كما يمكنك مشاهدة كافة محتويات القناة بشكل مجاني بالكامل، حيث أنها لا تتطلب اي اشتراكات او رسوم للتفعيل.

تردد قناة اون سبورت الرياضية

تقوم القناة بعرض أهم مباريات الاسبوع علي شاشاتها بتقنية الشاشة العادية والشاشة الفائقة حتي تتناسب مع كافة اجهزة الاستقبال، وقد حصلت مجموعة قنوات اون تايم سبورت 1 و2 و3 علي حقوق بث جميع مباريات الدوري المصري الممتاز وأيضا مباريات كأس مصر وغيرهم.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

تبدأ مباراة الأهلي ضد الزمالك المرتقبة يوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021، حيث تتجه انظار عشاق الفارس الابيض والمارد الاحمر صوب استاد القاهرة فور انطلاق صافرة الحكم، وهذا ضمن مباريات الجولة 21 من عمر الدوري المصري الموسم الجاري.

جدول ترتيب الدوري المصري

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 20 13 5 2 14 13:35 22 44 2 الأهلي 18 12 4 2 16 13:34 21 40 3 بيراميدز 20 8 10 2 14 19:29 10 34 4 المصري البورسعيدي 20 8 8 4 14 17:26 9 32 5 غزل المحلة 20 7 9 4 14 18:18 0 30 6 الاتحاد السكندري 20 8 5 7 14 26:25 -1 29 7 سموحة 20 5 13 2 14 22:29 7 28 8 إنبي 20 7 6 7 14 22:22 0 27 9 سيراميكا كليوباترا 20 6 9 5 14 22:24 2 27 10 مصر المقاصة 19 7 5 7 15 25:19 -6 26 11 الجونة 20 6 7 7 14 25:23 -2 25 12 طلائع الجيش 20 6 5 9 14 22:26 4 23 13 المقاولون العرب 21 5 6 10 13 29:22 -7 21 14 الإسماعيلي 20 4 8 8 14 26:21 -5 20 15 أسوان 19 5 5 9 15 27:13 -14 20 16 البنك الأهلي 20 3 9 8 14 26:19 -7 18 17 وادي دجلة 20 3 7 10 14 26:16 -10 16 18 الانتاج الحربي 21 2 7 12 13 38:15 -23 13

متي مباراة زمالك والأهلي

7:30 م بتوقيت غرينيتش.

8:30 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

9:30 م بتوقيت القاهرة.

10:30 م بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة اون تايم سبورتس

القمر الصناعي نايل سات تردد on time sports 10853 افقي الترميز 27500 تصحيح الخطأ 5/6 قائمة الزمالك امام الاهلي

قائمة الاهلي امام الزمالك

معلق مباراة الاهلي

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاهلي لتكون هي قناة اون تايم سبورتس 1 وقد تم تحديد معلق مباراة الاهلي ضد الزمالك ليكون هو المعلق الشهير مدحت شلبي علي القناة الصوتية الاولي، والمعلق ايمن الكاشف للقناة الصوتية الثانية.