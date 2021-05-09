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تتويج فريق هارون بلقب بطولة إبراهيم عيسى

توج فريق هارون بلقب بطولة الفقيد ابراهيم عيسى لكرة القدم، والتي نظمتها جمعية التحرير التنموية بأمانة العاصمة بدعم شركة أروى للمياه المعدنية. تتويج فريق هارون بلقب بطولة إبراهيم عيسىتوج فريق هارون بلقب بطولة الفقيد ابراهيم عيسى لكرة القدم، والتي نظمتها جمعية التحرير التنموية بأمانة العاصمة بدعم شركة أروى للمياه المعدنية. جاء تتويج فريق هارون إثر فوزه في المباراة النهائية بساحة حي القاع، على فريق الفقيد ابراهيم عيسى بأربعة أهداف مقابل هدفين . وفي الاختتام بحضور رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالأمانة حمود النقيب ووكيل الأمانة عبداللطيف العمري ومدير مكتب التربية والتعليم زياد الرفيق، أشار رئيس جمعية التحرير عصام الحلالي إلى أن البطولة التي أقيمت للموسم العاشر جاءت ضمن أنشطة وبرامج الجمعية. واعتبر إقامة البطولة رسالة للعالم بصمود الشباب والرياضيين في استمرار أنشطتهم رغم العدوان والحصار. وعقب المباراة تم تكريم فريق هارون بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق الفقيد عيسى بكأس الوصيف والميداليات الفضية.

(سبأ)



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