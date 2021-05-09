موعد ماتش الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والأهلي اليوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021 في الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الذي يشهد العديد من المباريات الأخرى في نفس الجولة اليوم يلعب في أهمها فريق الإسماعيلي مع البنك الأهلي، بالإضافة إلى موعد ماتش الأهلي والزمالك اليوم في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مصر، حيث يأمل الزمالك في تحقيق فوز يأخذ به الثأر من خسارته الأخيرة ضد الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين سجلهما محمد شريف مقابل هدف سجله شيكابالا، ليواصل الأهلي تفوقه ضد الزمالك كما كان الحال في المباراة التي جمعتهما الموسم الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأهلي بنفس النتيجة.

مباراة قمة تتكرر من جديد بين الأهلي والزمالك، يسعى فيها رفاق شيكابالا في تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة ستضمن له الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري المصري حتى في حال تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في المبارتين المؤجلتين له في البطولةن حيث يتواجد الزمالك حاليا في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن الأهلي، ويمتلك رفاق شيكابالا 44 نقطة جمعها من خوض 20 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في خمس، وخسر مبارتين، والفريق يأمل في مواصلة الانتصارات التي عاد إليها بعد تعادلين على التوالي ضد المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، وأمام بيراميدز بهدف لمثله، قبل تحقيق فوز ثمين ضد سموحة بهدفين مقابل هدف.

الأهلي يدخل مباراته ضد الزمالك بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من إيقاف نتائجه السلبية، والعودة لمسار الانتصارات بعد غياب جولتين تعادل فيهما أولا مع الجونة بهدف لكل فريق، قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة ضد المحلة في الجولة قبل الماضية بهدف دون رد، قبل تحقيقه انتصار ثمين ضد الاتحاد السكندري بهدفين سجلهما بدر بانون، ومحمد مجدي أفشة مقابل هدف وحيد للفريق السكندري.

جدول ترتيب الدوري المصري

موعد ماتش الأهلي والزمالك اليوم

8:30 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

9:30 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

10:30 توقيت العراق، مكة المكرمة، قطر، الكويت، سوريا، الأردن، البحرين، تركيا، والقدس.

11:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك