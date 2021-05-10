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عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والزمالك، ينتظر جمهور وعشاق كرة القدم في مصر وكافة دول العالم المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك في ختام الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز المصري موسم 2020/2021، حيث من المتوقع أن تكون تلك المباراة مثيرة بين الفريقين في الصراع على بطولة الدوري المصري، حيث يسعى نادي الزمالك صاحب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة في الفوز بذلك اللقاء وذلك من أجل تعزيز صدارته لبطولة الدوري الممتاز، في حين يسعى النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز من أجل رفع صيده من النقاط ليقترب من منافسه التقليدي حيث سيرتفع رصيده إلى 43 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك، خاصة وأنه لديه مباراتان مؤجلتان.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلتقي فريقي الأهلي والزمالك في ختام الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، وسيتم إذاعة المباراة على قناة أون تايم سبورت والتي يمكن استقبالها عبر الترددات الأتية على القمر الصناعي نايل سات:-

دقة العرض التردد معدل الترميز الاستقطاب HD 10853 27500 أفقي H

تشكيل النادي الأهلي للقاء الزمالك:-

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني قائمة فريق الأهلي في المباراة التي ستقام بينهما اليوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021 وذلك كالتالي:-

محمد الشناوي- محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – محمود كهربا- مروان محسن – محمد شريف- وليد سليمان – أيمن أشرف- بدر بانون- حسين الشحات- أليو ديانج- عمرو السولية- صلاح محسن – مجدي أفشه – سعد سمير – أكرم توفيق – بواليا – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا.

تشكيل نادي الزمالك للقاء الأهلي:-

محمود جنش، حازم إمام – حمزة المثلوثي- محمود الونش – محمود علاء- محمد عبد الغني محمد عبد السلام – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – محمد اشرف روقا – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – شيكابالا- زيزو- حميد أحداد – مروان حمدي- سيف الدين الجزيري – اسامه فيصل.