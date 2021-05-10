اشتعلت المنافسة على القمة فى جدول ترتيب الدوري الإسباني “الليجا الإسبانية” بعد نتائج الأسبوع الخامس والثلاثون وبعدما تبقى 3 أسابيع فقط على حسم لقب الدوري الإسباني، وبعدما اقترب فريق أتليتكو مدريد المتصدر بفارق نقطتين فقط عن كل من ريال مدريد وبرشلونة صاحبي المركزين الثاني والثالث، وتنحصر المنافسة على اللقب بين الثلاثي، ويتبقى لكل منهم 3 مباريات، والأقرب للقب فريق أتليتكو مدريد لأنه متقدم عن ريال مدريد وبرشلونة بنقطتين فهل يستطيع أتليتكو أن يفوز بالليجا على حساب برشلونة والريال هذا ما سوف تكشف عنه نتائج مباريات الأسابيع المقبلة.

وقد أسفرت نتائج مباريات الأسبوع 35 من الدوري الإسباني عن فوز ريال سوسيداد على إلتشيه 2-صفر، وتعادل ألافيس مع ليفانتي 2-2، وتعادل برشلونة مع أتليتكو مدريد صفر – صفر، وفوز قادش على ويسكا 2-1، وتعادل أتليتكو بلباو مع أوساسونا 2-2، وفوز إيبار علي خيتافي 1-صفر، وفوز فالنسيا على بلد الوليد 3-صفر، وفوز سيلتا فيجو على فيا ريال 4-2، وتعادل ريال مدريد مع إشبيلية 2-2، وتقام اليوم بمباراة ريال بيتيس مع غرناطة فى ختام مباريات الأسبوع.

ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الأسبوع 35

أتليتكو مدريد الأول برصيد 77 نقطة. ريال مدريد الثاني برصيد 75 نقطة. برشلونة الثالث برصيد 75 نقطة. إشبيلية الرابع برصيد 71 نقطة. ريال سوسيداد الخامس برصيد 56 نقطة. فيا ريال السادس برصيد 52 نقطة. ريال بيتيس السابع برصيد 51 نقطة. سيلتا فيجو الثامن برصيد 47 نقطة. أتليتك بلباو التاسع برصيد 46 نقطة. غرناطة العاشر برصيد 45 نقطة. قادش الحادي عشر برصيد 43 نقطة. أوساسونا الثاني عشر برصيد 41 نقطة. فالنسيا الثالث عشر برصيد 39 نقطة. ليفانتي الرابع عشر برصيد 39 نقطة. خيتافي الخامس عشر برصيد 34 نقطة. ألافيس السادس عشر برصيد 32 نقطة. بلد الوليد السابع عشر برصيد 31 نقطة. ويسكا الثامن عشر برصيد 30 نقطة. إلتشيه التاسع عشر برصيد 30 نقطة. إيبار العشرين برصيد 29 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الأسبوع 35