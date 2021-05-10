موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أولد ترافولد معقل الشياطين الحمر مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الذي يشهد مباراة أخرى في نفس الجولة تجمع فريق ساوثهامبتون على ملعبه مع كريستال بالاس، بالإضافة إلى موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم في الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل كلا من الشياطين الحمر والثعالب في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على التواجد في المراكز الأربع الأولى من البريمرليج المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل ثلاث جولات من نهاية البريمرليج الذي يشهد تنافس قوي على التواجد في المربع الذهبي.

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في مباراة قوية يأمل فيها الشياطين الحمر تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط تؤجل حسم مانشستر سيتي اللقب خاصة بعد خسارة رفاق جوارديولا في آخر مبارياتهم بالبريمرليج ضد تشيلسي بهدف مقابل هدفين ليبقى فارق النقاط مع مانشستر يونايتد عند عشر نقاط قبل أربع مباريات متبقيى لليونايتد، وثلاث متبقية للمان سيتي، ويأمل اليونايتد في مواصلة الانتصارات التي تمكن من العودة إليها بعد الخسارة أمام روما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، ولكنه بلغ المباراة النهائية بسبب انتصاره ذهابا بملعبه بسداسية مقابل هدفين، وتمكن اليونايتد من تحقيق الفوز مؤخرا ضد أستون فيلا الذي تقدم بهدف أول عن طريق تراوري قبل أن يعود رفاق سولسكاير بالنتيجة ويسجلوا ثلاث أهداف عن طريق برونو فيرنانديز، جرينوود، وكافاني ليقتنص نقاط المباراة الثلاث.

ليستر سيتي يأمل في تحقيق فوز يوقف به نتائجه السلبية مؤخرا في البريمرليج، بعدما تعادل في الجولة قبل الماضية ضد ساوثهامبتون بهدف لكل فريق سجله إيفانز للثعالب التي تلقت الخسارة في آخر مبارياتهم على ملعبهم كينج باور ستاديوم ضد نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل أربعة ليواصل نزيف النقاط، ويتراجع للمركز الرابع حاليا في جدول الترتيب مهددا بشكل كبير من فرق وست هام يونايتد، ليفربول، توتنهام هوتسبير، وإيفرتون الساعية لخطف مركز مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم

الثلاثاء 11-5-2021.

5:00 توقيت جرينتش.

6:00 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

7:00 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

8:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، الأردن، سوريا، وفلسطين.

9:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي