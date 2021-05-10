موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب سيوتات دى فالنسيا مباراة برشلونه ضد ليفانتي اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الأسباني، حيث تتواصل الإثارة في الليغا على تحقيق اللقب الذي يشهد منافسة رباعية بين أتلتيكو مدريد متصدر جدول الترتيب حاليا بفارق نقطتين عن منافسيه ريال مدريد وبرشلونة، ويليهم فريق إشبيلية المتواجد في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن رفاق سيميوني قبل ثلاث جولات حامسة على نهاية البطولة التي يحمل لقبها فريق ريال مدريد، وسينطلق موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة ضد ةليفانتي في مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد فريق تلقى الخسارة ضد الفريق الكتالوني ذهابا هذا الموسم بصعوبة كبيرة في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة عشر على ملعب الكامب نو معقل البلوغرانا، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله ليونيل ميسي، ولكن مهمة البارسا لن تكون سهلة بالمرة ضد ليفانتي الذي مثل عائق كبير هذا الموسم لكبار الليغا، بتمكنه من تحقيق الفوز ضد أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، وتعادله معه في مباراة أخرى إيجابيا بهدف لكل فريق، بالإضافة إلى انتصاره ضد ريال مدريد إيابا بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى تمكنه من بلوغ نصف نهائي كأس ملك أسبانيا برغم مركزه المتأخر في الليجا حاليا بتواجده في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

برشلونة يسعى لتحقيق الفوز ضد ليفانتي، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد تعادله ضد أتلتيكو مدريد في آخر مبارياته بالليجا سلبيا ليفقد نقطتين هامتين، ويرفض فرصة ثمينة أتيحت له للانقضاض على صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الفوز ضد رفاق سواريز، ولكنه اكتفى بالتعادل لتبقى الأمور كما هي عليه ببقاء الروخيبلانكوس في الصدارة بفارق نقطتين عن برشلونة، وريال مدريد الذي أضاع فرصة الصدارة هو الآخر بتعادله في الجولة الماضية ضد إشبيلية.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم

9:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

10:00 توقيت مصر، وليبيا.

11:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، الخليج، وسوريا.

00:00 توقيت سلطنة عمان، والإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونه وليفانتي