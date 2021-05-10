نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم.. تغطية مستمرة للقمة 122 بين الغريمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم ، حيث يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي القمة رقم 122 بين الغريمين التقليدين الأهلي والزمالك لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ولعل تلك المباراة ستحبس الأنفاس لدى جميع عشاق الفريقين لما ستحمله من متعة وإثارة كبيرة، لذلك سنعمل على رصد وتقديم تغطية مستمرة فيما يخص ملخص نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الشوط الأول والثاني اليوم في الدوري المصري، مع تقديم تغطية حصرية عن أهداف الأهلي والزمالك الشوط الأول والثاني كل دقيقتين.

ملخص نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري ، يدخل المارد الأحمر تلك المباراة متواجداً في وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد أربعون نقطة، بفارق أربعة نقاط عن المتصدر نادي الزمالك الذي يعتل المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، ويسعى كلا الفريقين في لقاء الليلة لتحقيق الفوز فيما يحتاج الأهلي تحقيق الأسبقية وتسجيل أول أهداف اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ماتش الأهلي والزمالك اليوم الإثنين 10-5-2021 يبدأ عند انطلاق صافرة الحكم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية والمغرب والأردن، فيما ينطلق اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

أهداف الأهلي والزمالك الآن

الأهلي 0 الزمالك 0

تشكيلة الأهلي أمام الزمالك:

حراسة المرمي محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون، أيمن أشرف، محمود

خط الوسط: عمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات

الهجوم: طاهر محمد ومحمد شريف

تشكيلة الزمالك ضد الأهلي:

حراسة المرمى محمد عواد

وفي خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش حمزة المثلوثي

وفي الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي

وفي الوسط: أشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم أوباما وأحمد سيد زيزو

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري

ملخص نتيجة مباراة الاهلي والزمالك اليوم

متابعينا لحظان من الآن وتنطلق مباراة القمة الـ122 بين المارد الأحمر والفارس الأبيض على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسنتابع معكم عبر تغطية مستمرة ملخص نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الشوط الأول والثاني، يُرجى عمل تحديث لهذه الصفحة كل دقيقتين حيث سنعمل على رصد كافة الأحداث أول بأول ملخص نتيجة ماتش الأهلي والزمالك اليوم.