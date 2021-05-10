نتيجة مباراة الاهلى والزمالك .. مباراة الأسبوع الـ21 بالدورى المصرى الممتاز

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محمد سياف - ابو ظبي - عشاق وجماهير قطبى الكرة المصرية، نعرض عليكم نتيجة مباراة الاهلى والزمالك، فى مباريات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدورى المصرى، حيث يسعى نادى الزمالك على الفوز بالمباراة لتوسيع الفارق بينه وبين النادى الاهلى صاحب المركز الثانى إلى 7 نقاط، فى إطار منافسة الفريقين على صدارة ترتيب الدورى المصرى .

مباراة القمة هى المباراة رقم 122 التى تقام بين قطبى الكرة المصرية، وينتظر الجميع نتيجة مباراة الاهلى والزمالك، حيث يتحدد الكثير بناء على نتيجة المباراة، لان فى حالة فوز النادى الاهلى يقل الفارق بينه وبين الزمالك إلى نقطة وحيده، مع العلم أن الاهلى خاض 18 مباراة فقط، بينما لعب نادى الزمالك 20 مباراة.

نتيجة مباراة الاهلى والزمالك

نعرض عليكم نتيجة مباراة الاهلى والزمالك بالدورى المصرى بالاسبوع الـ21 لحظة بلحظة، وتقام المباراة اليوم الاثنين الموافق 10 مايو الجارى، فى تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، ويدير المباراة طاقم تحكيم مصرى بقيادة الكابتن أمين عمر .

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تفاصيل المباراة :

الدقيقة 19: مازال التعادل السلبى يسيطر على المباراة فى ظل حرص الفريقين

الدقيقة 4 : أولى هجمات النادى الاهلى ،من محمد شريف ولكن مرت بجوار مرمى عواد

الدقيقة 6 : خطأ من رامى ربيعه مدافع الاهلى تصل الي بن شرقى ولكن الشناوى اسرع ويمسك الكرة

الدقيقة 10 : ضغط زملكاوى على مرمى الاهلى ولكن يسيطر عليها دفاع الاحمر .

الدقيقة 12 : تمريرات كثيرة بين لاعبى الزمالك على حدود منطقة جزاء النادى الاهلى لتصل لشيكابالا ولكن تخرج الي ضربة مرمى .

الدقيقة 16: تسديد خطيرة من طارق حامد على مرمى الشناوى ولكن تخرج ركنية للزمالك .\

تشكيل النادى الاهلى

حراسة المرمي: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى ـ بدر بانون ـ رامى ربيعه ـ ايمن اشرف .

الوسط : عمرو السولية ـ أليو ديانج ـ محمد مجدى “أفشة” ـ طاهر محمد طاهر ـ حسين الشحات .

الهجوم : محمد شريف .

تشكيل نادى الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثى ـ محمود علاء ـ محمود حمدى الونش ـ أحمد فتوح .

الوسط: طارق حامد ـ فرجانى ساسى ـ أحمد سيد زيزو ـ يوسف أوباما ـ شيكابالا .

الهجوم : أشرف بن شرقى