جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

جدول ترتيب الدوري المصري لم يشهد تغيير بعد مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وعقب نتائج مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري العام المصري، حيث أقيمت مباريات الأسبوع الحادي والعشرون والتي أسفرت عن تعادل المقاولون العرب مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، وفوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادل المصري مع مصر المقاصة بدون أهداف، وتعادل إنبي مع الاتحاد السكندري بدون أهداف، وفوز طلائع الجيش مع غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقد حافظ الزمالك على صدارة قمة الدوري المصري بعدما تعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما، ليبقى الزمالك فى الصدارة برصيد 45 نقطة، يليه الأهلي فى المركز الثاني برصيد 41 نقطة وبفارق 4 نقاط ولكن الأهلي مؤجل له مباراتين مع مصر المقاصة ونادي أسوان، فى حالة الفوز بهم يعتلي صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك، وقد تعادل الجونة مع نادي أسوان بنتيجة 1-1، وواصل الإسماعيلي انتصاراته وفاز على البنك الأهلي 2-صفر، وفاز سموحة على وادي دجلة بنتيجة 2-1.

وتقام اليوم الاثنين 10 مايو بأفي مباريات الجولة 21 حيث يلتقى الجونة مع نادي أسوان، ويلتقى البنك الأهلي مع الإسماعيلي، وسموحة مع وادي دجلة، وتختتم مباريات هذا الأسبوع بمباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وسوف نعرض نتائج مباريات اليوم ودول ترتيب الدوري قبل لقاء القمة.

ترتيب الدوري بعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

الزمالك الأول برصيد 45 نقطة. الأهلي الثاني برصيد 41 نقطة، ومؤجل له مباراتين مع مصر المقاصة وأسوان. بيراميدز الرابع برصيد 34 نقطة. المصري البورسعيدي الثالث برصيد 33 نقطة. سموحة الخامس برصيد 31 نقطة. سيراميكا كيلوباترا السادس برصيد 30 نقطة. الاتحاد السكندري السابع برصيد 30 نقطة. غزل المحلة الثامن برصيد 30 نقطة. إنبي التاسع برصيد 28 نقطة. مصر المقاصة العاشر برصيد 27 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي. طلائع الجيش الحادي عشر برصيد 26 نقطة. الجونة الثاني عشر برصيد 26 نقطة. الإسماعيلي الثالث عشر برصيد 23 نقطة. المقاولون العرب الرابع عشر برصيد 21 نقطة. نادي أسوان الخامس عشر برصيد 21 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي. البنك الأهلي السادس عشر برصيد 18 نقطة. وادي دجلة السابع عشر برصيد 16 نقطة. الإنتاج الحربي الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة القمة